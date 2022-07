Pablo Ezequiel De Blasis ha protagonizado, sin duda, el culebrón del verano de la Segunda División. Toda la categoría se ha mantenido pendiente de los cambios en la situación del centrocampista y su relación con Gimnasia y Esgrima La Plata. Por suerte para la parroquia albinegra, el final ha sido el mejor y más inesperado con su vuelta al FC Cartagena después de tener, literalmente, los dos pies en El Bosque, estadio de Gimnasia, y un contrato sobre la mesa que nunca se firmó.

El 'chiquito' siempre lo tuvo claro y fue de frente. "Después de diez años, ya tengo un poco de ganas de volver a mi equipo del cual soy hincha", afirmó en abril. Su sueño siempre ha sido finalizar su carrera en Gimnasia, pero no convertir su vuelta en un retiro, sino seguir compitiendo al mejor nivel posible. "No quiero volver tan de grande. Quiero demostrar allá las cosas que me están saliendo acá", manifestó.

Terminó la temporada y la situación parecía clara. De Blasis alcanzó un acuerdo verbal con Gabriel Pellegrino, presidente del club platense, y planeó su mudanza a Argentina. No obstante, surgió una última esperanza para el Cartagena con los desentendimientos entre la directiva y Néstor Gorosito, entrenador del 'Lobo'. El técnico no pidió su fichaje, el equipo no lo necesitaba y comenzó el culebrón. Sin su visto bueno no llegaría De Blasis.

Terminaron calmándose las aguas en La Plata y Gorosito aceptó la incorporación del 'chiquito' abrumado por las buenas referencias del jugador y sus ganas de formar parte de Gimnasia. A principios de junio y con la noticia del 'OK' del técnico, Pablo habló telefónicamente con el club, planeó el viaje a su país y fue él mismo el que exigió una reunión con todas las partes para cerrar todos los flecos.

Pablo se plantó en La Plata con su familia y los bártulos necesarios para abordar su mudanza. En ese punto, el jugador estaba más lejos del Cartagena que nunca, aunque la oferta de renovación seguía en pie: importante aumento de sueldo que le convertía en el jugador mejor pagado de la plantilla. No importaba lo económico y el argentino sabía la reducción de salario que afrontaba en su país, tan solo quería jugar para Gimnasia.

Se produjo la reunión y se llegó a un acuerdo. Se dejó cerrado el contrato con todas las condiciones entrado el mes de julio, no obstante, nunca llegó la llamada para que el centrocampista estampara su firma con el conjunto tripero. El problema, unas deudas que afronta el club por impagos complican mucho la situación económica de la entidad, que no quería endeudarse más y retiró la oferta a De Blasis respondiendo con otra más baja.

Fue esa situación la que finalmente, y pese a la insistencia del jugador ante todas las trabas, terminó frustrando su deseado regreso a Gimnasia y propiciando su vuelta al FC Cartagena, ya que para Pablo De Blasis siempre fue "Gimnasia o seguir aquí". El argentino firma por una temporada y disputará su tercer año como albinegro.