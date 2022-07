El FC Cartagena ha presentado esta mañana al lateral Iván Calero, llegado a principios de julio y que ya ha comenzado la pretemporada con el resto de sus compañeros. Calero ha comparecido ante los medios en la sala de prensa del Cartagonova acompañado de Manolo Breis, director deportivo de la entidad albinegra, quien ha afirmado que el defensa es un anhelo del club desde que volvió a Segunda. "Iván es el primer fichaje que intentamos cuando llegamos al fútbol profesional y llevamos siguiéndolo desde entonces", ha asegurado.

🎙 @Ivancalero21: "El Cartagena es un Club asentado en la categoría y que está haciendo un proyecto ambicioso".#BienvenidoCalero pic.twitter.com/inx6ga51W9 — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) 13 de julio de 2022

Después de la bienvenida por parte del directivo, el jugador ha explicado los motivos de su llegada al FC Cartagena. "Es un club que se ha asentado en la categoría y que ha hecho un proyecto muy interesante. Creo que cualquier jugador tendría como prioridad venir al Cartagena. Además, conozco al mister y sé el tipo de grupo que quiere, por eso la decisión fue muy fácil", ha manifestado. Luis Carrión fue técnico del madrileño en el Numancia en 2019 y ha sido la figura principal para que se haya producido su fichaje por el club albinegro. "Carrión ha sido clave en mi llegada. Fue el primero que me llamó y yo le transmití que, en el momento que se solucionase todo, no escucharía otra cosa que no fuese venir aquí", ha admitido.

Calero competirá con Julián Delmás en el lateral diestro, algo que ve con buenos ojos. "Es muy positivo. Cuanta más competencia hay en un equipo, mejores son los resultados. El que juega se ve apretado y tiene que seguir rindiendo y el que no juega tiene que seguir apretando para estar al mejor nivel cuando te toca jugar. Lo mejor para el equipo es tener dos o tres jugadores por posición que compitan continuamente", ha explicado el lateral.

Por último, el futbolista ha aclarado que se encuentra "totalmente recuperado desde hace tiempo" de su grave lesión de rodilla y ha valorado su vinculación con el Cartagena por tres temporadas. "Es un acuerdo al que hemos llegado por interés de ambas partes. Creo en los proyectos largos, esa estabilidad es difícil de conseguir y aquí en Cartagena han apostado por mí. Estoy muy agradecido", ha concluido el nuevo futbolista albinegro.