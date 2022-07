Aarón Escandell promete competencia «sana» con el capitán Marc Martínez

El Fútbol Club Cartagena presentó ayer a su nuevo portero, Aarón Escandell, acompañado de Manuel Sánchez Breis, director deportivo del conjunto albinegro. En primer lugar, el encargado de la confección de la plantilla en la entidad cartagenera dio la bienvenida a Escandell agradeciendo su «confianza en el proyecto a pesar de tener bastantes ofertas» y su «predisposición» para terminar llegando.

Terminado el discurso de bienvenida, el exjugador del Granada explicó como se gestó su fichaje por el club cartagenero. Tras rescindir con los roiblancos y fichar por el Cartagena, Aarón aseguró que para él «no es dar un paso hacia atrás» ya que ambos clubes estan en la misma categoría. «Sentía que mi etapa en el Granada había terminado, necesitaba buscar nuevas metas y desde que Manolo me llamó, que también me llamó el año pasado, no me lo pensé», afirmó.

Marc Martínez, su nuevo compañero en la portería, es también su competencia directa por la titularidad, pero Aarón defendió la buena relación entre los porteros y abogó por el trabajo. «Yo no tengo problema y sé que cuanto más sana sea la competencia, mejor. Tenemos buena relación, nos hemos enfrentado en Segunda B y solo nos queda trabajar y demostrar los dos en el verde. Lo jodido de nuestro puesto es que solo juega uno, pero trabajaremos para ello», manifestó el portero.

Southampton Sub-23, primer rival de pretemporada El FC Cartagena se enfrenta esta tarde al segundo equipo del Southampton inglés en las instalaciones de Pinatar Arena a las 19.00 de la tarde para poner a prueba a la plantilla albinegra por primera vez en el nuevo curso. La pelota volverá a rodar para el cuadro cartagenero después de casi dos meses y medio sin hacerlo desde el final de la temporada pasada en un partido amistoso que servirá para comenzar a coger ritmo de competición y para ir moldeando un equipo casi totalmente nuevo. Luis Carrión podrá probar a los nuevos futbolistas, encontrar la mejor formación y ajustar conceptos del juego de cara a la competición liguera. El primer amistoso de los ocho amistosos confirmados en esta pretemporada llega a falta de un mes para que dé comienzo la competición liguera.



Con Marc Martínez en la plantilla, su titularidad no está asegurada en el conjunto albinegro, pero el meta vio muchos motivos para escoger la opción del Cartagena. «Manolo me convenció mucho con el proyecto. También hablé con Pablo Vázquez, con el que tengo muy buena relación. Fue muy honesto y me llamó mucho la atención lo bien que se hacen las cosas en el club y el juego vistoso del año pasado. Pienso que la forma de jugar del entrenador me viene muy bien y que el Cartagena va a crecer muchísimo», aseveró Aarón.

El meta cierra su etapa del Granada agradeciendo al club su oportunidad de crecer en el fútbol. «Estaré eternamente agradecido al Granada porque me ha dado la oportunidad de crecer y de convertirme en futbolista. Los entrenadores también me han ayudado muchísimo a mejorar y creo que aquí es donde puedo seguir mejorando», concluyó antes de devolver la palabra a Breis.

El director deportivo repasó la situación en cuanto a incorporaciones afirmando que «esta es una semana importante para concretar varias operaciones». Breis manifestó que quiere cerrar las opciones que más gustan al club y por las que prefiere esperar algunos días al mismo tiempo que confirmó el interés por Juan Villar, del Almería. Sobre Pablo De Blasis y su llegada frustrada a Gimnasia, Breis comentó que «las puertas las tiene abiertas de par en par» y que cree que «si vuelve a Europa, Cartagena va a ser su destino», concluyó.