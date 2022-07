El Cartagena apuesta por el largo plazo

El FC Cartagena parece haber variado ligeramente su política contractual en el presente mercado de fichajes. El cortoplacismo de años anteriores generaba incertidumbre en la plantilla y mucho trabajo en las oficinas para garantizar la continuidad del grupo y, por ello, la comisión deportiva prefiere ahora vínculos más largos con los futbolistas con el fin de crecer en el largo plazo. De manera simbólica, los nuevos fichajes con contrato por varias temporadas reflejan la buena salud del proyecto deportivo y la intención del FC Cartagena de asentarse en el fútbol profesional sin el miedo a un posible descenso que dé al traste con todo.

Durante la última campaña, varias circunstancias convergieron en la plantilla del FC Cartagena para provocar una complicada situación. Tan solo cinco jugadores del primer equipo tenían vinculación con el conjunto albinegro más allá del término de la temporada debido a los fichajes por un solo año de Prior, De la Bella, Bodiger, Boateng, Gastón Silva, Okazaki y Ortuño, a las renovaciones por una temporada de Marc Martínez, De Blasis y Rubén Castro y a las cesiones de Dauda y Gallar. Junto a los contratos anteriores que llegaban a su fin, el bloque del cuadro albinegro no tenía visos de futuro.

La situación comenzó a cambiar con la temprana renovación del delantero Alfredo Ortuño. En enero, el Cartagena ató al yeclano por dos temporadas más convencido de su valía para el equipo. A la de Alfredo le siguió, una vez terminado el curso, la de Marc Martínez, también por dos años más, confirmando las intenciones a largo plazo de la entidad cartagenera. El cambio de idea se ha confirmado ahora en el mercado estival con los acuerdos alcanzados con los nuevos fichajes albinegros.

De los ocho futbolistas que han llegado al Cartagonova este verano por ahora, cinco llegan con más de un año de contrato. Luca Sangalli llegó a un acuerdo por una temporada con opción a una adicional. El guardameta Aarón Escandell acompañará durante dos temporadas a Marc Martínez bajo los palos, el extremo David Ferreiro firmó por dos cursos pese a encontrarse en el ocaso de su carrera con 34 años y el lateral Iván Calero se comprometió por tres campañas con el equipo del Cartagonova, siendo el contrato más largo del club en este momento. La última incorporación albinegra, Jairo Izquierdo, también se compromete hasta 2024.

No obstante, no termina de convencerse el Cartagena con otros futbolistas. El caso de Mikel Rico parece lógico debido a su edad -37 años- y es quizás también preferencia del jugador, que puede comenzar a meditar su retiro. Más extraño parece el acuerdo por un solo año del club con Óscar Arribas. El extremo, que llega del descendido alcorcón a sus 23 años, se encontraba en un momento idóneo de su carrera para unirse al Cartagena por más temporadas, pero aún no ha trascendido si el club guarda alguna cláusula de renovación automática por objetivos. De igual forma, Borja Valle ha sido el último en firmar por una sola temporada.

Con los próximos movimientos, el club del Cartagonova puede reafirmar su postura en cuanto a las contrataciones más largas o volver a la política anterior con acuerdos más cortos. Con todo ello, el cuadro albinegro está formando un sólido grupo para competir por la permanencia on garantías, calidad y experiencia a pesar de las importantes salidas en este mercado veraniego que han mermado el nivel de la plantilla cartagenera.

Sangalli: «Tengo que trabajar para volver a mi mejor nivel»

El FC Cartagena presentó en la mañana de ayer al que fuera el primer refuerzo del equipo albinegro en el presente mercado estival, Luca Sangalli. El centrocampista valoró su llegada a equipo positivamente después de haber realizado toda su carrera en la Real Sociedad. «He pasado toda mi vida en la Real Sociedad, pero ahora me toca abrirme al mundo, salir de ahí y buscar algo nuevo. Desde el primer momento he recibido toda la confianza del club y creo que el Cartagena es la mejor opción para mí para poder reencontrarme con el fútbol y sacar lo mejor de mí», aseguró.

El vasco ya se entrena con sus compañeros desde el inicio de la pretemporada y en la primera semana ha encontrado el calor de sus compañeros y también el de Cartagena. «Estoy de maravilla, es verdad que me está costando aclimatarme al calor, pero el grupo de jugadores y cuerpo técnico son muy cercanos, te ayudan mucho y te exigen mucho también. Eso es fundamental para que todo vaya bien», manifestó.

Un ictus y un calvario con la rodilla después de llegar al primer equipo ‘txuri urdin’ cortaron la progresión de Sangalli en su juventud, pero se toma su fichaje por el conjunto albinegro como «una oportunidad de volver a ser el futbolista que era». Comprometido desde el primer día, Luca tiene claro que el trabajo volverá a ponerlo a su nivel. «Tengo que trabajar en el día a día para seguir mejorando y coger ese ritmo que me lleve a mi nivel», añadió.

Por último, el futbolista dio unas pistas sobre el papel que puede desempeñar en el equipo. «Aún no se habla mucho de tema táctico, pero Carrión me está poniendo por dentro, por la media punta, que es mi posición más habitual. Me gusta estar ahí, más cerca del delantero intentando llegar al gol e intentar aportar con goles y asistencias», concluyó el centrocampista Luca Sangalli.