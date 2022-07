Atracón de extremos en un Real Murcia que cierra la cesión de Arnau

El Real Murcia ya ha llegado a un acuerdo con el Girona para conseguir la cesión del atacante Arnau Ortiz. Y para seguir con la línea marcada por Manolo Molina en este mercado de fichajes, el futbolista de Figueras no puede jugar de otra cosa que no sea de extremo izquierdo.

Porque desde que el Real Murcia anunciase su primer fichaje el 30 de junio, los granas no han parado de incorporar extremos a su plantilla. Con Arnau Ortiz ya van cuatro refuerzos para esa posición, en la que ya estaba Dani García y para la que también se persigue la vuelta de Zeidane.

Mientras que en Nueva Condomina nadie sabe nada de delanteros, ni tampoco se está poniendo el foco en la llegada de jugadores que aporten músculo al centro del campo, Manolo Molina y Mario Simón se están dando un atracón de extremos. Llegó Borja Martínez, al que a continuación se sumó Dani Vega. Luego fue Loren Burón y ahora es el joven Arnau Ortiz, quien ocupará ficha sub-23. Lo normal es que el acuerdo con el de Figueras cierre definitivamente la puerta a Zeidane, pero sabiendo que Manolo Molina trabaja por su cuenta, no sería descartable que el sueco fuera el quinto refuerzo para una posición en la que también está Dani García.

Alguno de esos refuerzos podría jugar a banda cambiada, sin embargo, no parece justificar el ‘overbooking’ en izquierda, y es que en la derecha el Real Murcia cuenta con Fran García y Santi Jara, y en las próximas horas anunciará el fichaje de Pedro León.

Ya se prepara la presentación de Pedro León El Real Murcia y Pedro León, tal y como La Opinión publicó este lunes, unirán sus caminos para la temporada 22-23. El acuerdo ya es total y, a la espera del anuncio oficial, en el club murcianista ya trabajan para la presención del futbolista muleño, que regresará al Real Murcia quince años después de su salida. La idea de la entidad es hacer algo especial en el estadio, para que puedan acudir los aficionados a recibir al atacante murciano de 35 años. Pedro León sería el primer fichaje top de un Real Murcia donde la idea es que también llegue un delantero que marque las diferencias para una temporada en la que se quiere dar la sorpresa en Primera RFEF.



Así, cuando este jueves Mario Simón inicie los entrenamientos de pretemporada, tendrá hasta ocho extremos en su plantilla y ninguno con el cartel de descartado. Y es que a los cinco fichajes se suman un Santi Jara que cuenta con el beneplácito de Manolo Molina y dos futbolistas como Dani García y Fran García que también entran en los planes, al no querer el director deportivo sacar a ninguno de los que tienen contrato en vigor del pasado curso.

Sin respuesta a esta insistencia en fichar jugadores del mismo perfil, ya hay aficionados que hablan de la opción de que alguno de ellos juegue de mediapunta, una posición descartada siempre por Mario Simón, que para ello tendría que cambiar su modelo de juego.

Será la pretemporada la que vaya aclarando ideas que ahora mismo solo parece tener claras Manolo Molina. De momento, Arnau Ortiz ya es futbolista del Real Murcia. Llega cedido por el Girona, que desde el pasado mes de enero lo tuvo a préstamo en la Peña Deportiva. De hecho, el jugador de Figueras fue uno de los revulsivos que utilizó el club balear en la final del play off que precisamente disputaron ante el cuadro grana.

Viene de jugar 1.050 minutos y de marcar cuatro goles con los de Santa Eulalia.

El futbolista de Figueras llegará hoy mismo a Murcia y pasará los reconocimientos médicos junto a sus compañeros para comenzar la pretemporada este mismo jueves.

Adiós a Bertomeu y Silvente

En ese inicio del trabajo no estarán ni Silvente ni Bertomeu, que ayer rescindieron sus contratos con el club grana. Los canteranos, que el pasado curso habían salido cedidos al Mar Menor y al Orihuela, no contaban para Mario Simón. Ahora falta por encontrar una salida a Álex Melgar y a Boris, a la espera de que Manolo Molina decida qué otros futbolistas no tienen sitio en el equipo.