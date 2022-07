En la mañana de hoy ha sido presentado como nuevo jugador del FC Cartagena el portero valenciano Aarón Escandell. El exjugador del Granada rescindió su contrato con los nazaríes para llegar a Cartagena en un movimiento que no ve como un paso atrás. "No es dar un paso hacia atrás, ya que tanto el Granada como nosotros estamos en la misma categoría. Sentía que mi etapa en el Granada había terminado, necesitaba buscar nuevas metas y desde que me llamó, que también me llamó el año pasado, no me lo pensé", afirma.

🤩 Aarón Escandell ya posa con la albinegra.#BienvenidoAarón pic.twitter.com/dNMk9KiwUd — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) 12 de julio de 2022 Marc Martínez, su nuevo compañero en la portería, es también su competencia directa por la titularidad, pero Aarón defiende la buena relación entre los porteros y aboga por el trabajo. "Yo no tengo problema. Cuanto más sana sea mejor. Tenemos buena relación, nos hemos enfrentado en Segunda B y solo nos queda trabajar y demostrar los dos en el verde. Lo jodido de nuestro puesto es que solo juega uno, pero trabajaremos para ello", manifiesta. Con Marc Martínez en la plantilla, su titularidad no está asegurada en el conjunto albinegro, pero el meta tenía muchos motivos para escoger venir a Cartagena. "Manolo me convenció mucho con el proyecto. También hablé con Pablo Vázquez, con el que tengo muy buena relación, fue muy honesto y me llamó mucho la atención lo bien que se hacen las cosas y el juego vistoso del año pasado. Pienso que la forma de jugar del entrenador me viene muy bien y que el Cartagena va a crecer muchísimo", asegura Aarón. Por último, el portero cierra su etapa del Granada agradeciendo al club su oportunidad de crecer en el fútbol. "Estaré eternamente agradecido al Granada porque me ha dado la oportunidad de crecer y de convertirme en futbolista. Los entrenadores también me han ayudado muchísimo a mejorar y creo que aquí es donde puedo seguir mejorando", concluye Aarón Escandell.