Mayte Mateo y Noelia Montoro, las coleccionistas de oros

«No se puede explicar con palabras, para un deportista triunfar con su selección nacional es lo máximo». Así describían Mayte Mateo y Noelia Montoro la consecución de su segundo oro en el Europeo con el combinado español.

Las jugadoras del STV Roldán paseaban orgullosas por Murcia, con su medalla al cuello y la camiseta de la selección enfundada. Las dos portaban un rostro un tanto cansado, tanto del viaje de vuelta como del carrusel de entrevistas con los medios que están sufriendo en estos días. Pero, todo sea por la difusión del deporte que tanto aman y al que se quieren dedicar una vez que el físico no les de para seguir jugando.

Ganar un título europeo siempre es una gesta muy complicada. Pues, estas dos murcianas han conseguido hacerlo ya en dos ocasiones. Lo lograron en 2019 y lo han vuelto a hacer en 2022. En las dos ocasiones, la víctima fue Portugal, aunque esta vez opuso más resistencia que en la anterior final, llevando a las españolas a llevarse la final en una dramática tanda de penaltis con remontada incluida. Pero, como dicen la cartagenera y la muleña, «cuanto más se sufre, más se celebra». Y lo cierto es que, observando el estado de sus cuerdas vocales, es de buen seguro que el título fue bien celebrado.

«Siempre hay que celebrarlo al máximo, por eso la voz está un poco tomada. Se celebró como se merecía», explicaba Noelia. Por su parte, Mayte aprovechó para sacar el orgullo hacia sus compañeras de la selección y para reivindicar un paso hacia adelante en el fútbol sala femenino. «Vestir la camiseta del país es lo más. Si hubiera un Mundial, sería más bonito todavía, pero aún no es un hecho real», explicaba.

Noelia y Mayte comparten el mismo puesto sobre el parqué, algo que provoca situaciones de ‘pique’, siempre sano, que ayuda al equipo a conseguir los objetivos. «Hace que nos exijamos más a nosotras. Nos llevamos muy bien aunque compartamos el mismo puesto», decían. Y en eso, en el compañerismo, radica el éxito que está teniendo la selección española en Europa. Una condición innegociable tanto en el STV como en el combinado nacional para alcanzar los títulos.

Ambas han tenido que lidiar con las lesiones en los últimos tiempos. Noelia sufrió una ciática al final de la temporada pasada que le impidió coger ritmo con normalidad. Pero, la que ha tenido peor fortuna estos últimos años ha sido Mayte Mateo, que se ha roto el cruzado dos veces, en los últimos dos años. «Fueron momentos muy duros, también durante esta temporada porque tenía un déficit muy grande en la musculatura. La rodilla no salía de mi cabeza. Cuando ganamos, no me salió ni una lágrima y pensaba que pasaría todo lo contrario, no sé por qué fue, pero lo cierto es que ganar fue un premio inolvidable», decía sobre su lesión. Aún así, su amor por el deporte nunca le hizo pensar en la retirada. Le costó volver, pero cuando cogió ritmo, Roldán lo notó y mejoró exponencialmente, al igual que la selección española.

El STV firmó un gran año, cayendo en play off ante el Burela, uno de los mejores equipos del fútbol sala femenino. La diferencia en la media de edad es notable, pues la del Roldán era de apenas 24 años y las del Burela de más de 30. «En un par de años, las pillamos», bromeaban, asumiendo que la falta de experiencia fue clave en la eliminatoria.

El deporte femenino está creciendo y cada vez suscita más interés. Es un factor objetivo aunque, según ellas dos, «todavía queda mucho por hacer». Y una de esas cosas que todavía hay que mejorar es la difusión, pues que no se televisara la final de la liga o el Europeo daña mucho el crecimiento del deporte. «Que Teledeporte, que es la máxima televisión nacional pública, no cuente con nosotras, es complicado. En el masculino, han televisado Eurocopa y Mundial», explicaban. No creen que sea tampoco por tema de audiencias, pues en Portugal, que es un país con 37 millones menos de habitantes que en España, sí se televisó el Europeo, consiguiendo medias de más de medio millón de personas y picos de 1.700.000 espectadores. «Creo que merecemos un poquito más de visibilidad, si no, no hay sponsors y es todo mucho más complicado».

Desde el STV Roldán también afirman que se están haciendo muy bien las cosas. Están luchando por la profesionalización de este deporte y, aunque admiten que no todas pueden vivir exclusivamente del fútbol sala todavía, «en un plazo de dos años creemos que sí será posible».

De cara al futuro, las dos tienen claro que quieren seguir ligadas al deporte que aman, aunque no tienen claro todavía de qué manera. A Noelia le gustaría ejercer de lo que ha estudiado, de fisioterapia, y a Mayte, aunque ha estudiado CAFD, le llama más el tema de la gestión y la educación. En definitiva, luchar por el futuro del fútbol sala femenino. Seguro que lo conseguirán, pero antes, les gustaría alzarse con el tercer Europeo y con alguna liga más con el STV Roldán. Con el entusiasmo y la profesionalidad que muestran en su día a día, lo conseguirán sin lugar a dudas.