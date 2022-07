El FC Cartagena ha presentado en la mañana de hoy al que fuera el primer refuerzo del equipo albinegro en el presente mercado estival, Luca Sangalli. El centrocampista ha valorado su llegada a Cartagena positivamente después de haber realizado toda su carrera en la Real Sociedad. "He pasado toda mi vida en la Real Sociedad, pero ahora me toca abrirme al mundo. Desde el primer momento he recibido toda la confianza del club y creo que el Cartagena es la mejor opción para mí para poder reencontrarme con el fútbol y sacar lo mejor de mí", ha asegurado.

El vasco ya se entrena con sus compañeros desde el inicio de la pretemporada y en la primera semana ha encontrado el calor de sus compañeros y también el de Cartagena. "Me está costando aclimatarme al calor, pero el grupo de jugadores y cuerpo técnico son muy cercanos, te ayudan mucho y te exigen mucho también. Eso es fundamental para que todo vaya bien", ha manifestado. Un ictus y un calvario con la rodilla después de llegar al primer equipo 'txuri urdin' cortaron la progresión de Sangalli en su juventud, pero se toma su fichaje por el conjunto albinegro como "una oportunidad de volver a ser el futbolista que era". Comprometido desde el primer día, Luca tiene claro que el trabajo volverá a ponerlo a su nivel. "Tengo que trabajar en el día a día para seguir mejorando y coger ese ritmo que me lleve a mi nivel", ha añadido. Por último, el futbolista ha dado unas pistas sobre el papel que puede desempeñar en el equipo. "Aún no se habla mucho de tema táctico, pero Carrión me está poniendo por dentro, por la media punta, que es mi posición más habitual. Me gusta estar ahí, más cerca del delantero intentando llegar al gol para aportar con goles y asistencias", ha concluido Luca Sangalli.