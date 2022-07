Raúl Torrente: "Vivir el descenso del Granada desde la grada me afectó más que mi propia lesión"

Raúl Torrente (San Javier, 1 de marzo de 2001) fue una de las revelaciones la pasada temporada de Primera División. Llegó al primer equipo del Granada desde el filial y se consolidó en la plantilla. También debutó con la selección sub-21, pero una lesión cortó su trayectoria.

¿Cómo está de su lesión?

Contento, tanto los servicios médicos como yo estamos trabajando para volver cuanto antes y lo mejor posible.

¿Ha sido la primera lesión grave de su carrera ?

Sí, ha sido la primera lesión grave. Hace unos años tuvo otra lesión en la otra rodilla, un esguince en el lateral izquierdo, pero fueron cinco o seis semanas solo, esta ha sido la más grave.

¿Le afectó anímicamente sufrir una lesión grave?

Hombre, claro que te afecta, tanto lo positivo como lo negativo, pero al final luego vas a tener más ganas de volver y lo vas a disfrutar más.

Había jugado en Primera y le había llamado la selección sub-21. ¿Considera que la lesión le llegó en el peor momento?

Llega cuando tiene que llegar. A mí me ha tenido que tocar ahora, pero mejor en este tramo que antes, que posiblemente no hubiera podido disfrutar de esos momentos.

Con la recuperación de la lesión no habrá tenido vacaciones.

Vacaciones pocas o ninguna, a lo mejor tres o cuatro días, pero al final si estoy en casa sigo trabajando igual, tengo fisio y sigo haciendo todo, tanto gimnasio como todo.

¿Cómo recuerda su debut en Primera División, le comentó algo los días previos su entrenador?

Los días previos yo no lo sabía, no me lo imaginaba. En el descanso del partido Robert Moreno me dijo si estaba preparado y yo le dije que sí. Es verdad que en el descanso se intuía, pero hasta que no te dice ‘venga, cámbiate que sales’, no te lo llegas a creer del todo.

A la hora de saltar al campo, ¿tuvo algún tipo de nervios o salió a hacer tu juego sin ningún tipo de presión?

En el calentamiento estuve bien, sin nervios ni nada. Una vez dentro del campo, la gente dice que se le quitan los nervios, pues a mí no, me puse nervioso, pero no me afectaron porque el partido tampoco me exigió mucho.

El Granada terminó descendiendo. ¿Cómo se vive desde la grada un momento como ese?

Ha sido el momento más duro de mi carrera. A mí me ha afectado más el descenso que mi propia lesión. Yo nunca había vivido algo así, ya no solo por nosotros, sino por el equipo, por la afición que nos rodea que no se merece ese descenso.

Ahora se pondrá a las órdenes de un entrenador que no le conoce, Aitor Karanka, porque cuando llegó estaba usted lesionado. ¿Es como empezar de cero?

Yo creo que partimos de cero. El fútbol no tiene memoria, lo que hacemos en un año o en toda nuestra carrera, eso no cuenta. El nuevo entrenador vendrá y pondrá lo que vea en los entrenamientos.

¿Qué expectativas tiene para esta temporada en Segunda?

Mis expectativas son ascender al Granada y nada más. Apoyaré todo lo que pueda, aportaré lo máximo posible para el equipo y que aPrimera lo antes posible.

Tiene contrato en el Granada. ¿Si le llega un equipo de Primera y se interesa por usted, se iría se quedaría en el club granadino?

Yo ahora mismo estoy centrado en el Granada, y como he dicho, mi único objetivo ahora es volver a Primera con este club.

¿Cómo recuerda sus inicios en el fútbol?

Empecé jugando fútbol sala en el equipo del Mirador, y muy bien, ya que jugaba con los de una categoría superior. Yo era benjamín y empecé en alevín. Un año después me marché ya al Mar Menor a jugar en fútbol siete.

¿Quién le inspiró a ser defensa y en quién se fija para seguir sus pasos?

Yo empecé jugando más de mediocentro, queriendo marcar goles, pero luego yo me iba fijando en jugadores con los que convivía. Por ejemplo, cuando yo era juvenil de primer año en el Mar Menor, tenía a Txiki, y ha sido uno de los compañeros que más me han influenciado, ya que venía de jugar muchos años en Segunda y de casi ascender a Primera con el Cartagena. De Primera me fijo mucho en Sergio Ramos, ya que para mí es uno de los mejores centrales del mundo y todo lo que aporta en el campo, me inspira bastante.

¿Qué entrenador fue clave en su carrera deportiva?

Yo diría que todos, con todos mis entrenadores he estado muy bien. Es verdad que aquí en el Mar Menor tuve varios, pero no me puedo quedar con uno solo. De todos los técnicos he aprendido algo. Cuando llegué al Granada, Rubén Torrecilla apostó mucho por mí en el juvenil, y bueno, qué decir de Robert Moreno, que me dio la oportunidad de debutar y confiar en mí mismo y de seguir jugando en Primera.

Su familia tiene una empresa agrícola. ¿Ha ayudado mucho en la empresa familiar?

Últimamente ya no mucho, pero es cierto que antes era un poco más familiar, no teníamos casi trabajadores y yo echaba una mano. Cuando tenía 16 años y estaba en el Mar Menor, éramos mis padres, mis hermanos y yo quienes trabajábamos a diario y es verdad que con la pandemia también eché una mano. Ahora, cuando tenemos descanso, es un día y para eso no voy, me quedo con mis amigos y mis familiares.