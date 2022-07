El exgrana Jairo Izquierdo ilusiona en el lateral zurdo del Cartagena

El mercado de fichajes del FC Cartagena está siendo uno de los más activos de toda LaLiga Smartbank y el fichaje de Jairo Izquierdo en el día de ayer confirma que no solo va adelantado el cuadro albinegro en cuanto a cantidad de futbolistas firmados, sino que también comienza a destacar por la calidad de las incorporaciones. El costado izquierdo fue un dolor de cabeza para Luis Carrión durante gran parte de la temporada pasada y la comisión deportiva quiere cortar el problema de raíz con el futbolista tinerfeño. El octavo fichaje del Cartagena en el mercado estival, Jairo Izquierdo, ilusiona en el lateral zurdo.

La comisión deportiva del FC Cartagena no se detiene en su objetivo de conformar, cuanto antes, una plantilla competitiva y que pueda comenzar a entrenar lo antes posible. Tras las llegadas de Luca Sangalli, Mikel Rico, Óscar Arribas, Aarón Escandell, Iván Calero, David Ferreiro y Borja Valle, Jairo Izquierdo desembarca en Cartagena para reforzar una posición clave en la que el equipo de Luis Carrión tuvo problemas la pasada temporada y que terminó con Toni Datkovic como solución circunstancial. Después de retocar la portería, el centro del campo y los extremos, y el lateral derecho, al cuadro cartagenero le faltaba afianzar su costado izquierdo, y qué mejor que hacerlo con Jairo.

La carrera del canario, que comenzó en las bases del Tenerife, dio un paso grande con su cesión al Real Murcia, en 2014, donde logró un gran rendimiento en Segunda División B y comenzó a destacar como extremo izquierdo. Su buen año lo catapultó al primer equipo azulón para la siguiente campaña, pero no consiguió asentarse en Segunda, por lo que salió como agente libre para fichar por el Melilla. Tras un solo año se unió al Extremadura logrando el ascenso a la división de plata y el Girona lo fichó cediéndolo al mismo tiempo al Cádiz.

Otro año en crecimiento futbolístico con los gaditanos le hizo volver a Girona y disputar una temporada en Montilivi tras la que volvió a salir cedido al Cádiz, ahora en Primera, jugando 30 partidos en la máxima categoría. Fue con Cervera con quien comenzó a jugar en el lateral para asentarse en esa posición a su regreso a Girona la pasada campaña. En su último año con los rojiblancos, Jairo jugó 34 partidos y logró 4 asistencias, destacando en el golpeo de balón y en su proyección ofensiva.

Ni si quiera tres futbolistas para un puesto como tuvo el Cartagena el pasado curso en el lateral zurdo sirvieron para afianzar la posición. Antonio Luna, que comenzó la campaña como titular, salió del equipo debido a las lesiones y no volvió a ponerse a tono para jugar en todo el año. Alberto De la Bella, en su último año como futbolista, solo llegó a cumplir sin poder aportar nada diferencial y también acusó lesiones. Gastón Silva fue el único que se asentó por más de media temporada. No obstante, tras su episodio de indisciplina frente al Real Oviedo lo mandó a la grada y posteriormente al banquillo por decisión técnica hasta acabar saliendo del equipo al comienzo del verano.

Solo Luna se mantiene desde la temporada pasada en el equipo, pero, a tenor de su rendimiento, necesitaba un refuerzo el equipo del Cartagonova para garantizar el puesto. Ese refuerzo lo ha encontrado en Jairo, que firma por dos temporadas con el FC Cartagena y llega libre tras terminar su vinculación con el Girona. Con los rojiblancos, el lateral logró ascender a Primera División el pasado curso siendo pieza importante y disputando un total de 34 partidos -31 de ellos como titular- en los que consiguió cuatro asistencias destacando en el golpeo de balón y profundidad en ataque.

En los próximos días, Jairo se incorporará a los entrenamientos con el grupo, que ya cuenta con dieciseis futbolistas del primer equipo además de los canteranos que completan las sesiones.

Mikel Rico: «Vengo a aportar ilusión, trabajo y compromiso»

El FC Cartagena presentó en el Cartagonova a Mikel Rico como nuevo jugador albinegro para la próxima temporada. Tras su salida del Huesca, el vasco ha explicado la facilidad con la que llegó a un acuerdo con el club cartagenero. «Tenía un par de opciones, pero me mostraron interés de verdad. Manolo me explicó lo que quería de mí, me ilusionó, me motivó, y después de hablar una sola vez, estaba todo arreglado», comentó el jugador. Su rol en el equipo aún es una incógnita, pero el centrocampista tiene claro lo que puede aportar al FC Cartagena, fiel a su forma de ver el fútbol. «Yo vengo a aportar ilusión, trabajo y compromiso, como lo llevo haciendo toda mi carrera. Habrá partidos mejores y peores, pero eso no va a faltar. El día que pierda eso o físicamente no me encuentre bien, tendré que dejarlo, pero a día de hoy eso no pasa», aclaró el futbolista de Vizcaya. Por último, Rico se ha referido a los objetivos del equipo en la próxima temporada. «Hay que ser humilde, pero eso no está reñido con la ambición. Disfrutando el día a día, trabajando y siendo comprometidos estaremos más cerca de cumplir objetivos bonitos y no sufrir», concluyó el nuevo jugador del FC Cartagena.