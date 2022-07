El UCAM se medirá al Estrasburgo y al Falco húngaro en la fase de grupos de la Champions

El UCAM Murcia CB ya sabe parte del camino que deberá tomar esta temporada al compaginar el calendario de la Basketball Champions League con el de la Liga Endesa. Y es que el conjunto universitario conoció ayer que se medirá al Estrasburgo francés y al Falco KC Szombathely húngaro en la fase de grupo del torneo europeo. El tercer rival será el vencedor de una fase previa en la que el Tofas Sport Kulübü es el favorito para cerrar el grupo A en el que quedó encuadrado el UCAM Murcia, pero que también la disputarán el Leicester Riders, CSO Voluntari Baschet, Niners Chemnitz, Fribourg Olympic y TFT Skopje.

El conjunto murciano regresará así a una competición que no disputa desde 2019 y que desde entonces ha variado ligeramente su formato. El primer clasificado accederá directamente a una segunda ronda (Ronda 16) en la que se formará un nuevo grupo de cuatro, mientras que el segundo y tercer clasificado deberán disputar una eliminatoria para acceder a la siguiente fase. El último clasificado será eliminado. De ese segundo grupo, son los dos primeros clasificados los que pasarán a los cuartos de final, y ahí se conocerán a los cuatro equipos que disputen por el título en la Final Four.

Por lo que, según el sorteo de ayer, y a la espera de confirmar el cuarto equipo en el grupo A, el Estrasburgo será el principal rival del UCAM Murcia por hacerse por el primer puesto. El conjunto francés es un fijo en la Basketball Champions League y la pasada temporada llegó hasta los cuartos de final, mientras que hace dos años fue cuarto tras enfrentarse en la Final Four al San Pablo Burgos y perder el bronce ante el Casademont Zaragoza.

El base Travis Trice, reciente fichaje del UCAM Murcia para la próxima temporada, se medirá así a su exequipo, por el que pasó en la 2019-2020. De hecho, desde el equipo francés, que recientemente ha fichado al base Marcus Keene y al pívot Bodian Massa, han llegado varios jugadores a la Liga Endesa en las últimas temporadas desde este club como son Diot, Abromaitis, AJ Slaughter, Laberyie o Jarell Eddie.

Precisamente, el Estrasburgo y el Falco Szombathley ya se vieron las caras el pasado curso en la ronda de 16 y el equipo húngaro afrontará su cuarta temporada consecutiva en la Basketball Champions League. Precisamente, esa ha sido la vez que más lejos ha llegado en competición europea, ya que en las dos anteriores ediciones no pasó de la fase regular. El Bilbao Basket (Grupo D), el BAXI Manresa (Grupo F) y el Lenovo Tenerife (Grupo H) son los otros equipos españoles en la competición, mientras que el Breogán deberá superar la fase previa.

Alejandro Gómez: «Este formato es más atractivo, siempre estás jugando por algo»

Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia CB, hizo un balance del grupo en el que quedó encasillado el conjunto universitario tras el sorteo de la fase regular de la Basketball Champions League. «Hay que tomárselo con tranquilidad y acabar nuestra preparación. Sabemos que con el nuevo cambio de formato solo un equipo se queda fuera y lo importante es pasar», afirmó Gómez. Un nuevo formato que varía ligeramente desde el 2019, última vez que disputó el club murciano este torneo, al acceder a una segunda fase de grupos (Ronda 16) antes de la eliminatoria de cuartos. «El año pasado me gustó, es muy atractivo porque son partidos a vida o muerte. No hay partidos en los que no te juegues nada, así que es mucho más interesante para los aficionados y para nosotros», explicó Alejandro Gómez y añadió que «será fundamental planificar los vuelos para poder contar con los descansos adecuados pensando en los partidos de la ACB».