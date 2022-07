En la mañana de hoy, el FC Cartagena ha presentado en la sala de prensa del Cartagonova a Mikel Rico como nuevo jugador albinegro para la próxima temporada y el futbolista ha tenido su primer contacto con la prensa para trasladar su pensamiento sobre su llegada. En primer lugar, el vasco ha explicado cómo fueron los contactos con el club para cerrar su fichaje. "Tenía un par de opciones, pero me mostraron interés de verdad. Manolo me explicó lo que quería de mí, me ilusionó, me motivó, y después de hablar una sola vez, estaba todo arreglado", ha comentado el jugador.

Con 37 años, Mikel es otro ejemplo de un grupo cada vez más grande de jugadores que alargan sus carreras hasta una edad que era impensable para el máximo nivel hace unos años. Según el exjugador del Huesca, los medios de los que disponen ahora los clubes han hecho posible un cambio en los jugadores. "El fútbol ha cambiado mucho. Ahora tenemos medios que antes no teníamos como fisioterapeutas, máquinas o nutricionistas. El futbolista ha cambiado con todo ello y esa profesionalización alarga la carrera", ha asegurado. Con respecto al grupo de compañeros que se ha encontrado en los primeros entrenamientos, Mikel Rico solo tiene buenas palabras. "Estoy muy contento y a gusto. El grupo humano es muy bueno y el día a día se intuye que será divertido y agradable. Esa es la manera de conseguir los objetivos", ha manifestado. Su rol en el equipo aún es una incógnita, pero el centrocampista tiene claro lo que puede aportar al FC Cartagena, fiel a su forma de ver el fútbol. "Yo voy a aportar ilusión, trabajo y compromiso, como lo llevo haciendo toda mi carrera. Habrá partidos mejores y peores, pero eso no va a faltar. El día que pierda el hambre o la ilusión o físicamente no me encuentre bien, tendré que dejarlo, pero por ahora eso no pasa", ha aclarado. Por último, Rico se ha referido a los objetivos del equipo en la próxima temporada. "Hay que ser humilde, pero eso no está reñido con la ambición. Disfrutando el día a día, trabajando y siendo comprometidos estaremos más cerca de cumplir objetivos bonitos y no sufrir", ha concluido el jugador.