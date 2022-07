La competición arrancó el martes 28 hasta la final del jueves 30 de junio y reunió a 383 niños y niñas en la categorías infantil, entre 13 y 14 años; alevín, entre 11 y 12 años, en las que participaron 141 jugadores; y por último la categoría benjamín con 101 jugadores menores de 10 años.

Entre todos los asistentes hubo 13 murcianos, la mayor participación regional de todos los tiempos. Adrián Cano, Juan Martínez, Bruno Machalica, Paula Pardo, Daniela Gallego y Mia Ingham participaron en la categoría de infantil. Los encargados de defender la plaza en categoría alevín fueron Bruno Quinto, Miguel Luna, Luna Isabella Valencia, Ariana Pérez y Lucía Albacete. Enzo Zaplana y Manuel Gallego fueron los representantes benjamines.

Luna Isabella Valencia, pura concentración

Con un hándicap de 2,9 y doce años recién cumplidos, Luna Isabella ha conseguido lo que ninguna otra murciana había logrado antes, ser la mejor jugadora de España en categoría alevín. Comenzó a jugar con cuatro años, aunque con dos ya trasteaba los palos de su padre, también jugador de golf y quien la inicio en este deporte. Sus primeros golpes los dio en La Torre Golf con el profesional Javi de Lope, con el que aún continúa aprendiendo, ahora en El Valle. Tiene como modelo a seguir a Nelly Korda y le gustaría dedicarse al golf y estudiar Arquitectura en Estados Unidos. «Al inicio de la última jornada Rut Díaz me sacaba dos golpes, así que tenía posibilidades, estaba algo nerviosa, pero logré concentrarme. Oía aplaudir a la gente, pero esos aplausos no eran para mí, así que me metí en la partida y en los dos últimos hoyos conseguir terminar primera», declaró. Luna es murciana hija de padres colombianos, Juan y Lucero y está muy unida a su familia, tanto que en sus declaraciones quiere hacer una mención especial a su padrino Julián Marín, tío materno, que la sigue y la lleva a jugar a los campos de Colombia, a los que define como difíciles, aunque muy bonitos.