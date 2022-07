Loren Burón, 6 meses después

De los cinco fichajes realizados por el Real Murcia hasta el momento, tres de ellos compiten en la misma posición. Si Dani Vega y Borja Martínez fueron los primeros en poner músculo al extremo izquierdo, en el día de ayer los granas confirmaron también la contratación de Loren Burón, otro futbolista que se mueve por la misma zona del campo.

Parecen tener las ideas muy claras Manolo Molina y Mario Simón para dar tanta importancia a una posición en la que ya estaba Dani García, jugador que cada día tiene más cartas para tener que marcharse pese a contar con contrato en vigor; y a la que puede sumarse Zeidane, siempre y cuando el francés obtenga el visto bueno del Caen para ampliar su cesión en Nueva Condomina un año más.

A la espera de ver qué ocurre con el atacante sueco, que ocuparía ficha sub-23, lo cierto es que el Real Murcia ha comenzado el mercado saturando su extremo izquierdo. Apostó Manolo Molina por Dani Vega y Borja Martínez, y cuando se podría pensar que con las llegadas del emeritense y el alicantino se cerraba la puerta a Loren Burón, ha sido todo lo contrario.

El ex del Mar Menor ya es del Real Murcia. No lo fue en enero, cuando los granas insistieron en su fichaje, pero decidieron no abonar el dinero que pedían los del Pitín para dejar libre al futbolista. Sin embargo, seis meses después el atacante de 27 de años hace realidad su objetivo de jugar en el Real Murcia.

Así está la plantilla del Real Murcia PORTERO: Miguel Serna. DEFENSAS: Mario Sánchez, Bertomeu, Alberto González, Iván Casado, Piña, Manu Pedreño y Alberto López. CENTROCAMPISTAS: Armando, Ganet, Galindo y Julio Gracia. EXTREMOS: Santi Jara, Fran García, Dani García, Dani Vega, Borja Martínez y Loren Burón. DELANTEROS: Andrés Carrasco, Boris, Silvente y Melgar.

Será el sexto club murciano que cuente con los servicios de Burón, quien ya ha pasado por la cantera del UCAM, por el Cartagena FC, por La Unión, por el Águilas y por el Mar Menor en dos etapas. Además, también ha jugado en el Saguntino, en el Eldense, en el Santa Coloma y en el Penya Deportiva.

En su última temporada en el Mar Menor, fue una pieza clave en el equipo de Javi Motos. Ha jugado 2.651 minutos en 32 partidos, marcando tres goles. Aunque con los costeros ha actuado sobre todo por la banda izquierda, Burón también puede hacerlo por la derecha e incluso en el centro del campo.

