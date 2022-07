David Ferreiro quiere "nuevos retos" y "nueva ilusión" con el FC Cartagena

El último fichaje del FC Cartagena, el extremo David Ferreiro, fue presentado en sociedad ayer en la sala de prensa del Cartagonova. Después de su exitoso paso de seis temporadas por el Huesca, el gallego rescindió su contrato con el conjunto blaugrana para llegar al Cartagena y explicó que su etapa con los oscenses había llegado a su fin. «Creía que mi etapa en Huesca había terminado consiguiendo dos ascensos y jugando en Primera División. Ha sido una etapa muy buena y maravillosa y ahora quería nuevos retos y nueva ilusión», afirmó.

David espera seguir avanzando futbolísticamente en el conjunto cartagenero a pesar de sus 34 años. «Este nuevo reto me sirve para seguir creciendo. Llevo pocos días aquí pero todo lo que he visto desde que he llegado es positivo. Hay mucha humildad, todos quieren sumar y es gente comprometida. Entre todos podemos hacer una buena piña y hacer que el club siga creciendo», aseguró.

El de Ourense explicó cómo fue el proceso de su fichaje por el FC Cartagena remarcando las conversaciones con Paco Belmonte, con quien coincidió en el Atlético Ciudad, del municipio de Lorquí en 2008. «El interés que ha mostrado Belmonte y la directiva en mí ha sido fundamental. Hemos hablado varias veces y al final se pudo hacer», aclaró.

Físicamente, el futbolista de banda confía en poder ponerse al cien por cien a pesar de estar en el ocaso de su carrera y a pesar de sus contratiempos físicos de la temporada pasada. «Estoy bien. El año pasado tuve algunas lesiones pequeñas, pero nada grave. Creo que me puedo ponerme muy bien físicamente y puedo ayudar muchísimo al equipo. Vengo a eso, a intentar disfrutar y ayudar al equipo al máximo», aseveró Ferreiro.

Con respecto a lo meramente futbolístico, David comentó que puede adaptarse a la perfección a su nuevo equipo. «El estilo de juego del equipo ha sido determinante para venir aquí. Soy un jugador ofensivo, combinativo y puedo dar bastantes asistencias, porque me gusta asociarme con mis compañeros», manifestó el extremo.

Su compañero en el Huesca, Mikel Rico, también ha llegado en el mismo mercado al Cartagena y volverá a jugar con Ferreiro, pero el de Ourense aseguró que las negociaciones no han tenido correlación. «Cada uno ha llevado la negociación por su lado. Yo hablé con Manolo al finalizar la temporada y solo dependía de la rescisión de mi contrato en Huesca. Yo lo tenía muy claro, había dado el ‘OK’ a Manolo y todo fue fácil»,reiteró David.

Tras los últimos acontecimientos acontecidos en la ciudad portuaria en relación a la renovación fallida de Rubén Castro y otras cuestiones, Manolo Breis, que acompañó al nuevo futbolista albinegro, intervino para contestar a todas las preguntas de los medios. «Quiero dejar clara la admiración y el respeto que sentimos por Rubén Castro desde el principio. Cuando lo firmé sabía que era el jugador más importante con el que había hablado y sigo pensando lo mismo. Que Rubén haya estado en el Cartagena es un placer y un orgullo para el club», aclaró Breis.

El director deportivo del FC Cartagena afirmó que en el club están «fastidiados» por no haber acabado teniendo éxito en la negociación de Rubén, pero también aseguró que «desde el mismo momento que se fue ya estamos pensando en los jugadores que han llegado y que están por venir para crear un proyecto súper competitivo», a la misma vez que aclaró que «Rubén tenía una oferta del Cartagena muy digna y estaba satisfecho con ella, pero al final ha decidido aceptar otra».

El delantero Borja Valle refuerza la parcela ofensiva

El FC Cartagena comunicó ayer a última hora de la tarde el acuerdo alcanzado con el delantero Borja Valle para su incorporación al conjunto albinegro. El nuevo futbolista del Cartagena firma por una temporada y procede del Alcorcón, equipo con el marcó cuatro goles en solo media temporada tras llegar a tierras madrileñas de otra aventura en el extranjero, concretamente en Emiratos Árabes Unidos. Borja Valle es un jugador ofensivo, que puede jugar tanto en la mediapunta como en ambas bandas. El de Ponferrada es un futbolista que destaca por su calidad, su llegada desde segunda línea y su capacidad para el juego combinativo.