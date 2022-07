La sexta incorporación del FC Cartagena, David Ferreiro, ha sido presentado este mediodía en la sala de prensa del Cartagonova junto al director deportivo del club albinegro, Manuel Sánchez Breis. El futbolista ha explicado el proceso de su fichaje y lo que espera conseguir en la ciudad portuaria. "Llevamos hablando bastante tiempo y creí que mi etapa en Huesca había terminado. Ha sido una etapa muy buena y maravillosa y ahora quería nuevos retos y nueva ilusión. Es un club que quiere crecer y tiene ambición y estoy aquí para ayudarles", ha afirmado el gallego.

Ferreiro hizo hincapié en su idea de crecer de la mano del equipo. "Este nuevo reto me sirve para seguir creciendo. Llevo pocos días aquí pero todo lo que he visto desde que he llegado es positivo. Hay mucha humildad, todos quieren crecer en el día a día. Entre todos podemos hacer una buena piña y hacer que el club siga creciendo", ha manifestado.

En el aspecto físico, David confirmó sentirse bien a pesar de sus contratiempos de la pasada temporada. "El año pasado tuve algunas lesiones pequeñas, pero nada grave. Puedo ayudar muchísimo al equipo y vengo a eso, a intentar disfrutar y ayudar al equipo al máximo", reiteró.

Por último, el extremo ha trasladado su compatibilidad con el estilo de juego del conjunto de Luis Carrión. "El estilo de juego del equipo ha sido determinante para venir aquí. Soy un jugador ofensivo, combinativo y puedo dar bastantes asistencias, porque me gusta asociarme con mis compañeros", ha concluido.