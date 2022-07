Había muchas ganas de que el Real Murcia presentara su acuerdo con Adidas, incluso desde antes de que se se hiciera oficial. El club grana decidió presentar las equipaciones para la temporada 2022-2023 en un sitio emblemático de la ciudad, en la plaza del Cardenal Belluga.

La expectación era máxima. El club grana hizo un gran despliegue para que el acto quedara lo mejor posible. Organizó una pasarela roja por el medio de la plaza que acababa en los pies de la Catedral por la que fueron desfilando los diferentes modelos de las nuevas camisetas de juego, además de todos los modelos del cuerpo técnico y de calle.

En el acto, Armando Ortiz, Mario Sánchez y Borja Martínez, primer fichaje para el próximo curso, fueron los futbolistas del primer equipo que actuaron como modelos de las equipaciones. También estuvieron Marc Aznar, Javi López y Jaime Escobar, del Imperial; las jugadoras del Real Murcia femenino, Marta Jara y Laura Mazón, el segundo entrenador del primer equipo, Sergi Guilló; el técnico de cantera, José Antonio Villa; y los jugadores de cantera, Carlos, Mario, José Ramón e Iván.

Grana con detalles dorados

La primera indumentaria de juego no dio lugar a sorpresas a lo que se esperaba en los últimos días. Con un color totalmente grana y con detalles en color blanco, como la publicidad y los dorsales, también se unieron pinceladas de la tonalidad dorada, sobre todo en los hombros. La segunda indumentaria, con la que disputará sus partidos como visitante el Real Murcia en Primera Federación, será de color verde con la serigrafía y detalles totalmente dorados, siendo una de las más aclamadas por los aficionados. Los porteros, en cambio, lucirán la camiseta rosa con rayas negras.

Los precios de las camisetas Adidas del Real Murcia para la próxima temporada en Primera Federación son de: