Manuel Jesús Casas 'Molo' ya ha sido presentado oficialmente como nuevo entrenador del UCAM Murcia. El técnico ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación acompañado de José Luís Mendoza, vicepresidente ejecutivo del club; Pablo Rosique, director general del servicio de deportes de la UCAM; Miguel Linares, director deportivo del club; Juan Antonio Baños, vicepresidente en estrategias y patrocinios y Antonio Márquez, CEO de Inversiones Márquez Molina.

Antes de coger el turno de palabra, Molo ha recibido una generosa bienvenida por parte de José Luis Mendoza y Miguel Linares. "Estamos muy contentos por tenerlo con nosotros. El día a día está siendo maravilloso hasta el día de hoy. Reúne todo lo que queríamos, es un líder, proactivo y va en sintonía con lo que queremos transmitir. Tenemos un objetivo claro, todos los sabemos, pero bueno, iremos poco a poco”, explicaba el nuevo director deportivo del club universitario.

Molo, por su parte, en su primera intervención como técnico, ha agradecido a toda la familia de la UCAM "la gran oportunidad" que supone para él y ha analizado el "gran proyecto que viene en el UCAM Murcia".

Sorprendido en sus primeros días

“Quiero agradecer a la UCAM que me permitan ser parte de esta gran familia. He tenido la suerte de estar en la Región muchos años en diferentes clubes, pero lo que estoy viendo a nivel de recursos y de facilidades es muy grande. Hacen cosas muy bien, es un gigante. Estoy súper agradecido por esta oportunidad”.

Dardo a Alfonso García

“Le comentaba a Miguel que tenía muchas ganas de estar rodeado de gente normal, que eso en el mundo del fútbol es complicado. Cuando vienes de una situación fea como la que he pasado, buscas un proyecto serio en cuanto a valores y proyección. Hay que estar rodeado de gente que entiende de esto. El éxito no depende de uno ni de dos, sino de un cómputo global de personas para crecer”.

Decisión muy rápida

“Fue una llamada de Miguel, tuvimos un par de reuniones y fue todo muy rápido. En el momento que UCAM llamó a mi puerta, me di cuenta que me van a permitir lo que yo quiero exponer como entrenador. Ellos me han querido, yo también lo he sentido, y ahora, a trabajar”.

"No me afecta la presión"

“Vengo de Lleida dos años y te puedo asegurar que lo que no sea ganar cada domingo no valía. No me pesa la exigencia. Lo que sí creo que si pensamos ahora en mayo, nos estaríamos pegando un tiro. Todos sabemos la presión de este club, pero hablar de mayo ahora es innecesario. Tenemos que crear un buen equipo de trabajo y a partir de ahí ir creciendo. Van a venir muchos jugadores nuevos, por lo que tenemos que ser ambiciosos, pero con cabeza”.

Construir un equipo muy intenso

“Me gusta que mis equipos tengan una identidad, que seamos altamente competitivos. Tenemos que trabajar para ello, es un trabajo psicológico. Quiero que seamos determinantes, que si atacamos lo hagamos convencidos, que seamos intensos. Exijo eso, sobre todo en el fútbol actual. También quiero un equipo profesional, conozco muy bien la categoría y hay que tener profesionalidad desde el minuto uno”.

Una plantilla corta

“Me gusta una plantilla que no sea excesivamente larga. No quiero 25-26 jugadores porque solo pueden jugar once. Hemos hablado sobre el filial, han hecho un gran año y estaremos apoyándonos ahí. Será una plantilla compensada”.

Un año más otro en base a objetivos

“Firmo este año con uno más opcional en base a objetivos. El cuerpo técnico está ya formándose, aunque todavía faltan matizar varias posiciones”.

Coherencia en los fichajes

“Os puedo asegurar que todos los fichajes que vengan van a ser con mucha coherencia. El que venga, será bien estudiado y tendrá que reunir todo lo que queremos”.