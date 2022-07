Miguel Linares: «Fichar por el UCAM es dar un paso adelante para mí»

El UCAM Murcia presentó ayer a Miguel Linares, el nuevo director deportivo del ambicioso proyecto de la entidad universitaria con el «fin de regresar al fútbol profesional en el medio plazo».

José Luis Mendoza García, vicepresidente del club, quiso agradecer «la valentía de Linares por venir» a pesar del descenso de categoría y admitió que «estamos trabajando en un proyecto para el fútbol profesional. Tenemos una red de inversores muy potentes y hay una apuesta clara por parte del empresario murciano en nuestro club y sabemos dónde vamos a ir». También quiso agradecer públicamente los servicios de Pedro Reverte, director deportivo universitario durante los últimos ocho años «por todo lo que han conseguido con él».

Miguel Linares comenzó su intervención agradeciendo a José Luis Mendoza y a la UCAM el trato y la gran oportunidad que es para él. «Agradecer a José Luis Mendoza y a la UCAM por esta oportunidad. Quiero demostrar con mi trabajo las ganas que tengo de estar aquí. Es un día muy importante, un nuevo ciclo para mí y para el club y desde hoy remaremos juntos por un mismo objetivo», explicaba.

«En Linares tuve una etapa de cuatro años y algunos meses. Lo que me lleva a UCAM es la fuerza de seguir creciendo a pesar del descenso. Quieren reiniciarse y creo que es un club con un margen de crecimiento que no tiene techo. Quiero seguir creciendo y aquí tengo todo para seguir creciendo, es por eso que considero que es un paso adelante para mí», continuaba el nuevo responsable deportivo del club murciano.

Linares reconoció tener ofertas de Primera RFEF, pero insistió en que «el margen de crecimiento de este club, con los recursos que tiene, ha hecho que me decante por UCAM». «Me transmiten muchísima estabilidad. Sabemos que los resultados son los que mandan, pero que haya un proyecto a medio plazo, por lo menos, es muy importante. Se necesita tiempo para crear este nuevo proyecto, la inmediatez es importante y la vamos a buscar, pero miramos más a largo plazo», explicaba el andaluz.

Sobre los objetivos, Linares dejó claro que «Somos un club potente con la clara idea de ascender, pero antes de eso, tenemos que ir consiguiendo objetivos poco a poco. Tenemos muchos recursos, a nivel presupuestario y de estructura que nos diferencia de los demás equipos de la categoría. Primero play off y después ascenso. Pero, más que eso, tenemos que crear un equipo con mucha gente nueva».

Desde hace ya algunos meses, el UCAM Murcia intenta sacar provecho de las nuevas tecnologías y del big data para a la hora de fichar. Miguel Linares se mostraba de acuerdo con mantener esa línea: «Soy una persona muy metódica y planificada. Me gusta mucho el análisis y manejo bien las tecnologías. Los datos son fundamentales, pero el directo también. Tenemos unas herramientas que nos pueden acercar al acierto y combinarlo todo es la clave para sacar el máximo rendimiento. El factor humano no lo detecta ninguna herramienta, por eso también tenemos que buscar a jugadores con ideas parecidas a las nuestras».

«Molo va en sintonía»

Miguel Linares también habló de la contratación de Molo como entrenador para esta campaña en Segunda RFEF: «Realizamos análisis de todos los entrenadores y lo conozco por eso. Vengo con una base de conocimiento sobre él, está muy capacitado y reúne las condiciones que queríamos. Gestión de grupo, crecimiento… Eso es un poco Molo, va en sintonía con lo que queremos. En cuanto al tema de fichajes, la dirección deportiva tiene el rol de la incorporación de jugadores y la labor del entrenador es sacar lo mejor de esos jugadores. Pero claro, no vamos a traer nada que él no quiera. Siempre nos ponemos de acuerdo antes de fichar».

Por último, se refirió a la situación de los futbolistas que tienen contrato como Alberto Fernández, Viti y Johan. «Llevamos trabajando con ellos en las pasadas semanas y hay muchas cosas por definir. Están esos tres con contrato solamente y no es muy habitual, pues hay que hacer unas 19 o 20 incorporaciones y es complicado. Tenemos que resolver sus situaciones, pero no me atrevo a decirte nada sobre ellos aún. Seré transparente y en el momento en el que haya algo lo comentaré sin ningún problema».