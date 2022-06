La pretemporada del FC Cartagena toma forma

Seis días separan al FC Cartagena del comienzo de la temporada 2022-23, que tendrá su inicio con el primer entrenamiento de preparación. A pesar del poco tiempo transcurrido desde el final del curso anterior, la nueva campaña ya aparece por el horizonte con los exigentes entrenamientos de pretemporada. El tiempo apremia, y más en una temporada especial, por lo que el conjunto albinegro no se quiere quedar atrás con la preparación de su plantilla.

En menos de una semana, el FC Cartagena comenzará a ponerse a punto. El próximo martes 5 de julio, el cuadro albinegro dará el pistoletazo de salida a su pretemporada con las pruebas médicas a los futbolistas con contrato en vigor en el Hospital Centro Médico Virgen de la Caridad de Cartagena, como viene siendo habitual en los últimos años. No obstante, habrá una diferencia importante con respecto a la pasada temporada: no habrá pruebas de detección de coronavirus. Eliminados todos los protocolos de covid existentes, los equipos de LaLiga ya no deben dedicar esfuerzos a la prevención del virus, por lo que las pruebas físicas serán la única medida sanitaria de control previa al inicio de los entrenamientos.

Tras las pruebas médicas, los futbolistas con contrato en vigor tendrán la primera toma de contacto con el césped y el primer encuentro con el entrenador Luis Carrión y su cuerpo técnico, sin embargo, no será el mismo césped que en los dos últimos años ya que el cuadro cartagenero traslada la sede de sus entrenamientos desde las instalaciones del Pinatar Arena hasta La Manga Club.

A pesar de realizar sus entrenamientos en La Manga, el FC Cartagena no abandonará por completo San Pedro del Pinatar y disputará allí varios partidos que ya tienen fecha y hora confirmada. Por ahora, los encuentros frente al Southampton sub-23 y Getafe tendrán lugar en el Pinatar Arena el 13 y el 21 de julio respectivamente, ambos a las 19.00 de la tarde. Además, está por confirmarse otro amistoso frente al Tenerife, también en el Pinatar Arena el sábado 6 de agosto. Por otro lado, el último amistoso confirmado por el club es el partido frente al Yeclano en La Constitución el sábado 16 de julio a las 20.30 de la tarde.

La incógnita sigue estando en la base de futbolistas de la que dispondrá el FC Cartagena para comenzar los entrenamientos. Muchos futbolistas del primer equipo finalizan contrato el próximo 1 de julio y su situación en el equipo aún no está decidida, por lo que podrían sumarse más tarde a los entrenamientos si finalmente acaban renovando su vinculación con el conjunto cartagenero.

En ese sentido, Paco Belmonte manifestó dos semanas atrás que no esperará a los jugadores toda la vida y las renovaciones tendrán que cerrarse antes del inicio de la pretemporada. «No valoramos renovaciones más allá del inicio de la pretemporada. No entendería que el club en el que ya llevas dos años tenga que esperar más», afirmó el presidente del FC Cartagena.

En esa encrucijada se encuentra Rubén Castro tras no haber llegado todavía a un acuerdo con el club a falta de siete días para el comienzo de los entrenamientos.

Carlos Sánchez, nuevo fichaje para el filial cartagenero

Tras el ascenso del FC Cartagena B a Segunda RFEF por primera vez en su historia, el club ha comenzado una remodelación del equipo para acometer los retos de la nueva categoría. Carlos Sánchez ha sido el futbolista elegido para el lateral derecho y firma por dos temporadas con el conjunto albinegro. Procedente del Andratx, equipo con el que ha disputado la última temporada en Segunda RFEF y la Copa del Rey, Carlos llega para ocupar el hueco que dejó la salida del cartagenero Juampe la semana pasada.

A sus 21 años, Carlos llega al FC Cartagena B tras formarse en las categorías inferiores del RCD Mallorca y dar el salto a Segunda RFEF con el Andratx jugando 37 partidos. Con el lateral, el filial albinegro suma experiencia en la categoría además de velocidad y proyección ofensiva, sus mejores virtudes. Carlos Sánchez es el segundo fichaje del FC Cartagena B tras la incorporación del guardameta Unai Aguirre, procedente del UD Alzira.