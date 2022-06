Alcaraz se estrena a cañonazos

Alcaraz tiene un cuadro en Wimbledon plagado de bombas. A ello hay que añadir su corto bagaje sobre hierba. Dos partidos de exhibición la pasada semana que perdió y otros dos jugados el pasado año en Londres. Hasta ahí para un jugador que se desenvuelve con solvencia en tierra batida y en pista rápida. Pero como ocurrió en segunda ronda en Roland Garros, cuando peor estaba la situación, el tenista de El Palmar destapó el tarro de las esencias. Su capacidad para encontrar soluciones donde nadie las visualiza se hizo patente en el cuarto set, cuando en la muerte súbita defendió un punto con golpes mortíferos de un lado a otro de la pista, que fue determinante en su remontada. De esta forma, el tenista murciano firmó su sexta victoria en otros tantos estrenos en Grand Slam, algo que solo había hecho hasta el momento Rafa Nadal.

El juego de saque y volea de Struff, un especialista en hierba que lleva un año muy complicado por las lesiones que le ha hecho bajar en el ranking, fue determinante en el primer set, ya que el alemán logró hasta 16 puntos de esta forma. El tercer juego de esta manga fue determinante. Después de empezar sirviendo en el set Carlos Alcaraz y de ganar los dos jugadores sus primeros juegos con su saque, en el tercero llegó la bola de quiebre que en el siguiente confirmó el germano (1-3). A partir de ahí, el murciano desaprovechó las tres bolas de ‘break’ que tuvo y terminó cediendo la primera manga por 4-6 en 51 minutos de juego. En cualquier caso, el murciano demostró en varias ocasiones, llegando a bolas casi imposibles, tener mejor condición física que su rival.

Alcaraz se mostró más entonado en el segundo set. Mientras que en el exterior llovía -el choque se disputó en la pista 1, la única junto a la central con techo-, el murciano encontró la primer ocasión de rotura de servicio en el segundo juego, pero no la aprovechó y en el séptimo fue al revés, ya que tuvo una situación comprometida que salvó para mantenerse por delante (4-3). Con 5-4 disfrutó de una bola de set Alcaraz, pero Struff volvió a reaccionar y empató el marcador. Y cuando el set parecía que se iba a ir a la muerte súbita, el murciano sacó todo su genio para con un resto con la derecha, romperle por primera vez el servicio a su rival y anotarse así la manga para poner el 1-1 en el marcador (7-5) en 50 minutos de juego.

Se le volvió a poner el partido cuesta arriba en el tercer set Alcaraz. El alemán de 32 años y 1,96 metros aprovechó todo el potencial de su saque para ganar esta manga y quedarse a una sola para hacerse con el pase a la segunda ronda. Ya en el cuarto juego el murciano tuvo que levantar una bola de rotura, pero en el séptimo, después de encontrarse con un 0-40, el alemán logró una rotura que fue determinante (3-4). A partir de ese momento, ambos jugadores mantuvieron su servicio y el germano cerró el set con 4-6 en 40 minutos de juego. En toda la manga no tuvo ninguna oportunidad el de El Palmar de hacerle un ‘break’ a Struff.

«Todavía no sé cómo saqué, ha sido mi mejor partido»

Carlos Alcaraz, reconoció que el de ayer fue su mejor partido al servicio y que todavía no sabe cómo sacó «tan bien». Tras conseguir 30 saques directos frente al cañonero alemán Jan Struff, Alcaraz se mostró feliz tras conseguir una sufrida victoria y recibir el respaldo abrumador del público en la pista uno del torneo londinense. «Todavía no sé cómo saqué, ha sido mi mejor partido al servicio. Ese ha sido el arma que usé en el partido», señaló un pletórico Alcaraz. Al igual que el año pasado, el murciano avanzó a la segunda ronda: «Eso quiere decir que me gusta mucho jugar en hierba y que no quiero dejar la pista», bromeó.

Interrumpido en varias ocasiones por los gritos del público, que rugió en su apoyo en los momentos en que más lo necesitaba, Alcaraz se sintió abrumado ante las muestras de cariño y definió la experiencia de jugar en ese ambiente como «algo asombroso».