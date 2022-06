El Lorca Deportiva ha empezado a moverse en materia de fichajes tras anunciar hace unos días el acuerdo con un grupo mexicano, Own a Team, que ha comprado el cincuenta por ciento al actual presidente Hugo Issa. Mientras tanto, el conjunto lorquinista ya está moviéndose en la confección de su plantilla. El primer movimiento ha sido incorporar al técnico. A Hugo Issa le gustó desde el principio el entrenador alicantino afincado en Mula, Sergio Aracil. Debutó en marzo ante el UCAM y sus números fueron malos tras quedarse fuera del play off de ascenso. Por otro lado, el regreso del lorquino Luismi López ya es realidad. Estuvo en la primera plantilla en 2012 y es la tercera vez que vestirá la elástica de este Lorca, aunque hace dos campañas no salió bien parado con Hugo Issa. También ha sido renovado,el centrocampista lorquino, Albert Rodríguez y podrían estar a punto de firmar Óscar Oliva, Barrenetxea, Juanjo y Pablo Serrano.