Nueva salida en el FC Cartagena. El centrocampista francés Yann Bodiger abandona el conjunto albinegro después de no llegar a un acuerdo para su renovación y ficha por el Granada, recién descendido a Segunda División. Un desacuerdo financiero entre el jugador y el Cartagena enquistó su renovación en abril y ha terminado decidiendo su salida. Bodiger llega libre a Los Cármenes y firma por dos temporadas.

Yann Bodiger llegó el pasado verano a Cartagena después de media campaña en Primera con el Cádiz donde no contó para el entrenador y otra media en Castellón donde no logró evitar el descenso del conjunto valenciano a pesar de colocarse como titular indiscutible. Ya en el Cartagonova, el francés no comenzó con buen pie y dejó dudas de su nivel, pero finalmente su calidad se terminó imponiendo para convertirlo en una de las figuras más importantes del equipo. Yann deja Cartagena después de disputar 40 partidos y lograr cuatro goles y tres asistencias en 2964 minutos sobre el césped.

Tendrá que enfrentarse el galo al equipo de Luis Carrión en dos ocasiones y visitar el Cartagonova para jugar ante su ya antigua afición en la temporada que está por comenzar y luchará por el ascenso directo con los nazaríes en su regreso a Segunda.