La Primera RFEF se mueve al ralentí

A falta de aproximadamente un mes para el inicio de la pretemporada, los 20 equipos que conforman el Grupo II de la categoría de bronce del fútbol español, en la que militará el Real Murcia, se están tomando con mucha calma el mercado de fichajes. En el caso del conjunto grana, todo parece indicar que hasta que no se oficialice la renovación de Mario Simón, las oficinas del club murcianista no se centrarán en las salidas y llegadas. El técnico madrileño, que ya avisó nada más conseguir el ascenso a Primera RFEF que iba a tomarse con calma el asunto de su renovación, aún no ha dado el sí definitivo a Agustín Ramos, aunque su continuidad en el Real Murcia es un secreto a voces.

Los movimientos del club grana en el mercado de fichajes brillan por su ausencia. Una corriente a la que se han sumado el resto de equipos, pues a excepción de Linense y San Fernando, ninguno se ha estrenado. Alguna que otra renovación y muchas despedidas a falta de anunciar caras nuevas por la Primera RFEF. La campaña 2022/2023 seguro deja alguna sorpresa en el mercado de fichajes, pero por ahora todo se mueve al ralentí. Una vez se anuncie la continuidad de Mario Simón en el banquillo grana, el Real Murcia se pondrá manos a la obra para perfilar una plantilla cuyo grueso estará formado por aquellos jugadores que hicieron posible el ascenso de categoría. No se espera una gran revolución, aunque cada una de las posiciones puede ser reforzada si se pretende mantener la talla en el tercer escalón del fútbol nacional. La portería será la primera parcela a tratar por Manolo Molina y compañía, pues la posible marcha de Antonio Gallego en busca de minutos haría obligatoria la llegada de un nuevo meta. El joven portero murciano acaba su contrato este 30 de junio, y tras haber disputado tan solo cinco partidos esta temporada, podría plantearse seriamente un cambio de aires. Habría que buscar entonces un acompañante a Miguel Serna, uno de los pilares del once titular de Mario Simón, y tras las recientes modificaciones que acompañaron el año pasado a la creación de la Primera RFEF, ahora se permite a los clubes sumar una ficha sénior más a las 17 actuales, siempre y cuando esta sea la del portero. En manos de la dirección deportiva grana queda la elección de optar por un portero sénior que aporte experiencia bajo palos, o decantarse por un guardameta sub-23 en el caso de no convencer para su continuidad a Antonio Gallego. El caso de las fichas será otro de los temas a tratar este verano en las oficinas del Real Murcia, pues con el objetivo de inscribir a seis futbolistas sub-23, los granas únicamente cuentan con Manu Pedreño como jugador con esas características. Tan solo el central y Zeidane Inoussa han conseguido consolidarse esta temporada como alternativas sólidas en el once inicial, y si se pretende desde el Real Murcia contar con jóvenes con roles de mayor importancia y competitividad dentro de la plantilla, hay mucho trabajo por hacer. Pedreño es el único que tiene contrato, mientras que el atacante sueco regresará al Caen tras finalizar su cesión. Boris Kouassi no ha llegado a terminar de convencer como seria alternativa a la delantera grana. Además, se da la circunstancia de que esta temporada dejará de ocupar esa condición de sub-23, algo que también ocurre con Álex Melgar o Andrés Silvente, que este verano regresarán de sus cesiones. Al conjunto grana no le queda otra que apretar en la búsqueda de los cinco futbolistas que acompañen a Manu Pedreño en la parcela de sub-23. Calma en el mercado de fichajes Si sacamos de la ecuación a Linense y San Fernando, únicos equipos que han realizado incorporaciones, nos encontramos una Primera RFEF en la que los movimientos se centran en renovaciones, como las del Atlético Baleares para blindar a aquellos jugadores que acaban contrato este 30 de junio, o las múltiples salidas en el Linares Deportivo y el Algeciras. Mención aparte merece un CD Castellón que también ha sufrido muchas bajas y está a la espera de la entrada de nuevos propietarios que redirijan el proyecto deportivo.