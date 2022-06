¿Hay vida después del deporte profesional?

Empezar en el mundo laboral no es nada fácil para nadie. No lo es para los jóvenes por su falta de experiencia ni tampoco para las personas de más edad que quieren reengancharse en la rueda. Son los dos perfiles más visibilizados en términos sociales. Pero los que también lo tienen en muchas ocasiones complicado (en otras muchas no) son los deportistas de élite que se retiran y tienen que comenzar una nueva vida prácticamente desde cero.

Los exdeportistas murcianos Amanda Cano, Ana Alcázar, Miguel Mista, Pedro Fernández y Fran Pérez hacen balance de su vida como profesionales y tratan la difícil transición al mundo laboral

Entran a un mundo de competencia feroz en el que su estatus de poco les puede servir, pues ahí se igualan todas las fuerzas. Desde comienzos de sus carreras deportivas, comienzan a prepararse, tanto en materia formativa como mental para afrontar su futuro fuera de la competición, una situación que, en muchos casos, no es nada fácil de compaginar. La Región de Murcia ha tenido en las últimas décadas numerosos deportistas exitosos que han tenido que reinventarse para seguir alimentando sus pasiones e inquietudes. Amanda Cano, exatleta y ahora médica, nos explica lo difícil que es compaginar el atletismo con una carrera como medicina; Ana Alcázar cuenta cómo fue su corta carrera tenística antes de la lesión que le hizo retirarse de forma prematura, para formarse en Magisterio, aunque la vocación de tenista le tiró más que el mundo de la enseñanza; Miguel Mista, uno de los futbolistas murcianos más célebres, sigue ligado al mundo del fútbol, aunque tuvo que emigrar a Ottawa (Canadá), para hacerse cargo de un ambicioso proyecto del Atlético de Madrid como entrenador; Pedro Fernández, que descubrió pasados los 30 años que su verdadera pasión no era el baloncesto sino el golf y decidió hacerse un hueco en el mundo leyendo a la perfección las necesidades del mercado; y Fran Pérez, ciclista de carretera que decidió estudiar CAFD y que terminó compaginando su trabajo en una clínica deportiva y su labor de manager de un exitoso equipo de mountain bike. Todos ellos nos cuentan sus experiencias.

ARMANDA CANO: del atletismo a la medicina

A pesar de que no le gustaba correr, Amanda Cano (Abarán, 29 años) tuvo una exitosa carrera en la marcha regional y nacional. Llegó a ser internacional con España y fue una de las atletas con mayor proyección de la Región de Murcia. Hace dos años, tan solo con 27 años, decidió dejar de lado la marcha para luchar por otro campo muy diferente: la medicina. Dejó todo lo que había estado haciendo años atrás por la desmotivación y la falta de ayudas en el mundo del atletismo, y se encomendó a una vida muy diferente y exigente a la vez. Actualmente ejerce el Centro de Salud de La Flota y en urgencias del Hospital Morales Meseguer.

Cuando era niña no se veía siendo médica, pero a medida que fue creciendo, tenía claro que quería dedicarse a la rama de ciencias de la salud. De hecho, su segunda opción era ser fisioterapeuta.

En su etapa como deportista fue complicado para ella compaginar los estudios de una de las carreras más complicadas que hay, con el atletismo. «Fue muy complicado compaginar las dos cosas. Pero como el deporte lo tenía ya tan interiorizado y era una rutina diaria, en ningún momento me planteé que no podía llevar las dos cosas adelante», explicaba.

Echa de menos la competición, pero le costaría muchísimo dedicarse a las dos cosas a la vez «por la dureza de las guardias en urgencias, que son mortales», una situación que, desgraciadamente, no le ha permitido seguir compitiendo.

MIGUEL MISTA: quiere tener un futuro en los banquillos

Miguel Mista (Caravaca, 43 años) es uno de los futbolistas más representativos del fútbol regional de las últimas décadas. Su paso por grandes clubes como el Atlético de Madrid o el Valencia, con el que ganó dos ligas, la UEFA y la Supercopa de Europa, le hacen entrar en un selecto club por derecho propio. También consiguió ser internacional con la selección española absoluta en dos ocasiones. Se retiró hace ya once años del fútbol profesional para seguir ligado al deporte, pero esta vez desde los banquillos. Tenía la misión de crear la estructura de un club desde cero y lo ha conseguido. El Atlético de Madrid le encomendó esa tarea hace dos años y, aunque ha dado sus frutos, admite que no ha sido nada fácil. «Fue una etapa dura desde el comienzo porque empezamos con la pandemia y no pudimos trabajar todo lo que quisimos».

Lo de ser entrenador de fútbol no lo tenía en mente mientras era futbolista, sino que le vino tras un periodo de reflexión. Admite que necesitó unos meses, pero le costó dar el paso. «Cuando era futbolista lo que tenía claro era que necesitaba un tiempo para desintoxicarme del fútbol y verlo todo desde otra perspectiva. Cuando pasó un poco el tiempo, decidí que quería seguir».

Para el futuro, el caravaqueño espera conseguir un trabajo como entrenador más cerca de su amada Caravaca de la Cruz tras unos años fuera de casa. «Estoy buscando para entrenar aquí en España o en Europa, no tengo problemas con el idioma. Es cierto que me gustaría aquí en España, cerca de casa, pero ya sabes cómo es este mundo», dice.

PEDRO FERNÁNDEZ: del baloncesto al golf por vocación

Pedro Fernández (Cartagena, 44 años) fue una de las figuras del CB Murcia entre los años 2004 y 2007. El cartagenero fue un jugador de peso en la ACB, con más de 200 partidos en la máxima categoría y con ese momento tan especial del ascenso del CB Murcia en la 05-06. Una grave lesión en la espalda puso fin a su carrera deportiva.

Su trabajo era el baloncesto, pero se sacó la carrera de Ingeniería Informática, aunque terminó dedicándose al mundo del golf, su verdadera vocación. «La vida después del deporte se enfoca mientras uno lo practica. Lo que vaya a pasar después se basa en una formación previa durante la trayectoria deportiva. Yo tomé la decisión de formarme, pero también tenía una pasión oculta que era el golf y decidí crear una agencia de golf con la que estoy muy contento», explicaba. Pedro empezó con Lowgolf, sua agencia en la actualidad y la que le consume «10-12 horas diarias». Una pasión que le transmitió Severiano Ballesteros, uno de sus ídolos en el deporte. Tanto que abrió un negocio casi por accidente. «Surgió de una forma maravillosa, de una tontería. Conocí al gran Miguel Ángel Jiménez. Me llevó al Master de Augusta en 2009. Vi a 60.000 personas en el campo y le pregunté que cómo venía la gente», explicaba. Finalmente consiguió engañar a un americano con poder en la organización, haciéndose pasar por una agencia de viajes. Le habló de Lowgolf, por entonces una empresa ficticia, para conseguir entradas para la siguiente edición. Fue ficticia por poco tiempo, porque al llegar a España se puso manos a la obra con la creación de su empresa. Para él, el baloncesto «solo era su trabajo. Me pagaban por ello y tenía la suerte de que se me daba bien y nunca me faltaba trabajo, pero nunca me apasionó», dice. «El golf tiene algo que enamora, puedes jugar hasta que te aburras o hasta que tengas 70 años», concluye.

FRAN PÉREZ: la reinvención de un ciclista

Fran Pérez (Murcia, 43 años) tuvo una carrera deportiva de lo más completa. Ciclista de carretera durante el grueso de su vida, se vio atraído en la recta final de su ciclo por la modalidad de mountain bike. Varias caídas precipitaron su retirada profesional. Paró varios meses, tiempo que aprovechó para estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD). En la actualidad trabaja en Cardiosalus como recuperador deportivo y, además, dirige su propio equipo de mountain bike, el Primaflor-Mondraker, que, por cierto, está logrando hitos que nunca antes había logrado un equipo español.

Fran Pérez no olvida lo dura que fue la salida al mundo laboral. «Me van bien las cosas desde que me retiré, pero tengo que decir que fue muy duro. Aterrizas con 30 y pocos años en el mundo laboral, no tenía la carrera acabada y no tenía nada. Vienes de ser ciclista profesional, todo el mundo quería verte, los políticos te hacían caso… Era la estrella. Pero cuando te enfrentas a la realidad no eres nadie», dice. «Tú estás en una burbuja y cuando sales de ella, el suelo está duro. Pero al final todos salimos. Los deportistas somos gente que está acostumbrada a luchar, sobre todo los ciclistas, que estamos más acostumbrados a perder que a ganar», añadía.

La bicicleta se volvió a cruzar en su camino. «Tras mi retiro, la bicicleta me eligió a mí y no yo a ella. Llevaba tres meses sin coger la bicicleta, solo quería terminar mis estudios para acabar la carrera», explica. Ahora, no se quiere poner trabas para un futuro. Su equipo está dando pasos que nadie antes había dado y es feliz trabajando en la clínica. Desde lo que pasó con el covid, Fran ha aprendido a no dar nada por sentado en la vida.

ANA ALCÁZAR: con el tenis como verdadera pasión

Muchos deportistas tienden a reinventarse en el mundo laboral dentro de su campo. Fue el caso de Ana Alcázar (Lorca, 42 años), que decidió colgar la raqueta prematuramente por una importante lesión en el hombro después de ganar dos veces la Orange Bowl, el considerado mundial femenino de categoría júnior, pero lo hizo para cumplir con su siguiente objetivo después de un tiempo formándose. Montó la Women’s Coaching Academy (WCA), una academia de entrenamiento para mujeres profesionales, y lo consiguió. Entre medias, la transición de deportista a entrenadora tampoco fue fácil, aunque sí que tenía claro que quería seguir ligada al mundo del tenis.

Estudió Magisterio para cubrirse las espaldas, pero nunca ejerció de maestra. Le tiró más la rama del tenis y lo cierto es que le ha ido bien, pues ha conseguido atraer la atención de jugadores top en el ranking como la canaria Carla Suárez, que se acaba de retirar, o Aliona Bolsova.

Tirar por lo vocacional le salió bien. «Es una situación que no he forzado, ha salido así. Hacer Magisterio es una decisión que tomé con mi familia porque creía que tenía salidas, pero yo sabía que en mi vida iba a seguir ligada al tenis», declaraba la extenista y entrenadora. Para un futuro espera que su actual proyecto siga creciendo y no abandonar la alta competición para seguir alimentando ese gusanillo competitivo que el hombro le privó de disfrutar unos cuantos años más como profesional. Y ahora lo vive desde la faceta de entrenadora.