Un Cartagena sin miedo a los nuevos equipos de Primera

La segunda mejor temporada de la historia del FC Cartagena ha dejado muchos momentos grabados en la memoria de la afición albinegra. Victorias inesperadas, goleadas brillantes o partidos de entrega que han suscitado el orgullo de la parroquia cartagenera. A pesar de la irregularidad mostrada por el equipo en ciertas facetas, la campaña 2021-22 ha dejado buen sabor de boca en la ciudad trimilenaria y ha propiciado una curiosa circunstancia con respecto a los equipos de play off y los ascendidos: el FC Cartagena ha estado al nivel de clubes que ya son de Primera División y los que todavía luchan por serlo.

La liga regular no ha dado oportunidad al FC Cartagena de demostrar todo su potencial precisamente por la irregularidad que ha caracterizado al equipo de Luis Carrión durante todo el curso. El transcurso de cuarenta y dos largas jornadas premian la constancia en los resultados de los equipos, un aspecto que no ha dominado el cuadro cartagenero estableciéndose como el más irregular de la categoría. Esa irregularidad se ha presentado en forma de buenos partidos en casa y mal rendimiento fuera, no obstante, también es llamativa la mejora en sus encuentros contra los grandes comparando la primera vuelta con la segunda.

Cuando tuvo que luchar el FC Cartagena contra los grandes de Segunda mostró el conjunto albinegro sus mayores virtudes y sus peores defectos cumpliendo con su irregularidad. Frente a los dos equipos que ascendieron directos en la última jornada de LaLiga Smartbank, el Cartagena probó su variabilidad disputando un muy mal encuentro en la primera vuelta con las derrotas por 1 a 3 frente al Almería y por 2 a 0 contra el Real Valladolid y demostró estar a la altura en la segunda mitad de la temporada ganando 0 a 1 en el Juegos del Mediterráneo y poniendo en apuros a los pucelanos en el Cartagonova a pesar de caer finalmente por 2 a 3.

De igual manera le sucedió con los dos equipos que luchan por el tercer puesto vacante en Primera División. En la primera vuelta, el FC Cartagena fue vulnerable frente al Girona perdiéndo 2 a 0 en Montilivi y concedió un empate evitable al Tenerife en Cartagena por culpa de errores de novato como la expulsión de Dauda y la defensa de la última jugada que permitió el 1 a 1. Sin embargo, la historia cambió por completo en la segunda vuelta.

El conjunto de Luis Carrión, con las ideas más claras en la segunda parte de la temporada, venció al Girona por 3 a 0 con un auténtico partidazo y los goles de Pablo Vázquez, Rubén Castro y Pablo De Blasis y venció al Tenerife en el Heliodoro por 1 a 2 con los tantos de Alfredo Ortuño y Julio Buffarini cuando los canarios defendían su cuarta posición de cara a la promoción de ascenso.

De los cuatro mejores equipos de Segunda División, tan solo uno se ha mostrado superior al cuadro albinegro en el cómputo global de los dos partidos, el Real Valladolid con sus dos victorias tanto en casa como fuera. Mientras, los dos candidatos al ascenso en la final por el play off -Girona y Tenerife- y el campeón de Segunda han sufrido en sus carnes la mejor versión de este Cartagena que no ha tenido miedo a equipos que ya son o siguen luchando por ser de Primera.

Siempre quedará una pregunta rondando la cabeza de todos los albinegros, porque nadie sabe qué habría pasado de llegar a disputar el play off de ascenso con un equipo que ha estado al nivel de los mejores.