El brasileño Simi Saiotti no continuará en el Jimbee Cartagena la temporada que viene. Después de su particular llegada al cuadro melonero lesionado de la rodilla, el jugador superó su lesión y volvió a jugar casi un año más tarde, no obstante, el veterano no ha alcanzado el nivel esperado por Duda logrando un solo gol desde su regreso al parqué. Llegada la finalización de su contrato con el Jimbee Cartagena, el club no le ha ofrecido la renovación dejando marchar al jugador de 35 años.

Tan solo nueve partidos en liga y un solo gol es el bagaje de Simi Saiotti con los meloneros en una temporada muy irregular y marcada por las lesiones. Tras superar su lesión en el cruzado con la que llegó a Cartagena, el pívot volvió a tener problemas en la rodilla, esta vez, con el menisco. Fue operado en el pasado mes de marzo y volvió a jugar en el tramo final de liga, pero no tuvo la repercusión que hubiera necesitado el conjunto rojiblanco y por ello ha decidido Jimbee Cartagena no renovar el contrato del brasileño de cara a la temporada 2022-23 causando la primera salida del verano.