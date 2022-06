El culebrón entre Pablo De Blasis y el FC Cartagena, con fecha para su final

El culebrón del verano en el Cartagonova terminará pronto y todo apunta que lo hará con malas noticias para el FC Cartagena. La renovación más esperada en la entidad cartagenera, la de Pablo De Blasis, no se dará finalmente pese a la insistencia de la directiva en que el jugador continúe. El de La Plata solo tiene en la cabeza volver a casa y jugar la próxima temporada para Gimnasia y Esgrima La Plata y ya se encuentra en su país a la espera de reunirse con el club y confirmar su vuelta al equipo que lo vio crecer.

Pablo De Blasis se ha ganado el estatus de estrella en Cartagena. Después de terminar contrato con el Eibar y quedarse sin equipo, el cuadro albinegro confió en el ‘chiquito’ para guiar la compleja situación en la que se encontraba: en posición de descenso y con solo media temporada para sacar adelante la salvación. Pablo aceptó el reto y no solo lo terminó cumpliendo, sino que fue figura imprescindible y artífice material de la permanencia con el gol en el Cartagonova al Almería que ya forma parte de la historia albinegra.

Esa confianza que el club le ofreció cuando no tenía a dónde ir la ha puesto en la balanza el futbolista a la hora de decidir su futuro, no obstante, han pesado más las ganas de volver a «su equipo» y Pablo ya está en La Plata para poner punto y final a su etapa como albinegro. Según Triperomaníacos, medio exclusivo de Gimnasia, el círculo íntimo del futbolista afirma que «es Gimnasia o Gimnasia» en unas palabras que no dejan lugar a la interpretación. Solo parece haber una opción para el argentino y ni si quiera se contempla la oferta del FC Cartagena.

El club cartagenerista ofreció a De Blasis un importante aumento de sueldo por un año de contrato, sin embargo, con una única idea en mente, el jugador no la ha aceptado y ha viajado al país sudamericano para cerrar cuanto antes su fichaje y no hacer esperar al Cartagena. En cuestión de dinero, Gimnasia no puede competir con el cuadro cartagenero, pero, según confirma el medio argentino, el salario no supondrá un problema para que De Blasis vuelva a Gimnasia con una importante reducción de sus emolumentos.

El próximo lunes, Pablo estará presente en el estadio del club platense para ver el partido entre Gimnasia y Racing y será después de los noventa minutos cuando se produzca la reunión que defina las condiciones del fichaje. También se tratará junto con el técnico, Néstor Gorosito, el papel que ocupará el jugador dentro del equipo ya que, tras las primeras conversaciones entre Pablo y el presidente, Gabriel Pellegrino, la única traba para el fichaje fue la negativa del técnico alegando otras necesidades. No obstante, terminó entendiendo el entrenador la importancia de la operación tras el informe de su cuerpo técnico y dando su aprobación para la llegada de Pablo.

La decisión del centrocampista no debe alargarse más de la semana que viene y no hará falta un ultimatum por parte de la directiva albinegra. «No contemplamos renovaciones más allá del inicio de la pretemporada», afirmó el presidente cartagenerista, Paco Belmonte. Con todo aclarado en la reunión de La Plata, De Blasis decidirá si se queda en casa o si vuelve a Cartagena, aunque todo apunta a su fichaje por Gimnasia y Esgrima La Plata.

José Rios Reina, pretendido por el cuadro albinegro, ficha por el Eibar

El lateral zurdo José Rios Reina, uno de los fichajes más cotizados de este mercado veraniego, ficha por el Eibar después de dejar la Ponferradina. Tras seis años con los bercianos, el futbolista abandona el equipo tras finalizar su contrato y no llegar a un acuerdo con su ya exequipo. Rios Reina terriza libre en el conjunto armero para su proyecto de vuelta a Primera División en uno de los mejores movimientos del mercado de Segunda División hasta el momento.

El FC Cartagena se interesó, según SER Cartagena, en el futbolista junto a otros muchos clubes de Segunda. Su condición de libertad y su fenomenal campaña con la Ponferradina le pusieron en el centro de todas las miradas de la categoría. Sporting de Gijón, Leganés, Ibiza y Tenerife mostraron su interés por el jugador, pero finalmente ha sido el Eibar el que se ha llevado el gato al agua.

Este pasado curso, Rios Reina ha disputado treinta partidos con la Ponferradina logrando tres goles y ocho asistencias desde el lateral izquierdo, lo que pone de manifiesto su gran capacidad en el centro al área tanto a balón parado como durante el juego.