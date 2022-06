Una bala extra para la portería del Real Murcia

Poco o nada se sabe de la planificación deportiva del Real Murcia para la temporada 2022-2023. Aunque desde hace ya dos semanas se da por hecha la renovación de Mario Simón, la confirmación oficial sigue sin llegar. Y sin un técnico cerrado, el club grana tampoco ha hecho ningún movimiento en cuanto a bajas o a fichajes. Ahora mismo, además de los primeros contactos y de las negociaciones, se trabaja para tener claro el boceto de la plantilla ideal con vistas a esa campaña en Primera RFEF.

Y la llegada a la nueva categoría abre una puerta en cuanto a la portería. Con Miguel Serna asegurado, al tener contrato en vigor, las dudas están en el segundo portero. Aunque Antonio Gallego es una opción más que válida, el meta murciano, que quedará libre el próximo 30 de junio, no tiene claro si continuar o no en el club grana. Pese a que entra en los planes de los técnicos, el futbolista sabe que en un principio estaría condenado al banquillo, y, después de un año prácticamente de suplente, no quiere que la historia se repita.

Con solo 21 años, Gallego está mirando la posibilidad de buscar un nuevo destino en Segunda RFEF donde pueda asegurarse minutos. Si finalmente el canterano no renueva y se marcha, el Real Murcia no descartaría la contratación de un guardameta sénior, y es que en Primera RFEF se da la opción de incorporar a un segundo meta mayor de 23 años sin gastar las 17 fichas restantes.

Y es que, aunque Miguel Serna ha sido titular indiscutible en esta campaña que ha acabado con el ascenso a la tercera categoría, la llegada de un meta con experiencia elevaría el nivel de la plantilla y aumentaría la competencia, para que así Mario Simón, una vez que se confirme su continuidad, tenga más opciones para elegir.

Contar con dos metas sénior era una de las opciones que desde siempre han descartado los clubes, y es que nadie estaba dispuesto a gastar dos fichas para mayores de 23 años en la portería. De ahí, que lo habitual fuese la presencia de un sénior y de otro sub-23, como ha ocurrido en este pasado curso en el Real Murcia.

Sin embargo, con la puesta en marcha de la Primera RFEF hace un año, la Federación dio una bala extra a los clubes para que la gastaran en la portería. Las plantillas en esta tercera categoría tienen que estar formadas por 23 jugadores, de los que como máximo 17 tienen que ser sénior y seis menores de 23 años. Pero la nómina de futbolistas mayores puede crecer hasta los dieciocho si se cuenta con un segundo portero sénior.

Será Manolo Molina el que decida si se agarra a esta bala extra o si por el contrario apuesta por un guardameta sub-23 en el caso de que no convenza a Antonio Gallego, quien solo renovó por un año su contrato y que acaba este 30 de junio. El futbolista, a sus 21 años, estaría viendo la alternativa de salir en busca de más minutos, porque esta campaña apenas ha jugado cinco partidos -450 minutos-.

Un segundo portero sénior que este curso ya haya militado en algún club de Primera RFEF dotaría al Real Murcia de mayor experiencia y además garantizaría más competencia en un puesto que ahora mismo es exclusivamente de Miguel Serna. El murciano, que el próximo 9 de junio cumplirá 34 años, aterrizó en Nueva Condomina el pasado verano procedente del Yeclano Deportivo. Pese a tener otras ofertas, el jugador aceptaba un contrato de dos años para así poder seguir en la Región.

Miguel Serna ha sido uno de los pilares del once titular de Mario Simón. Solo unos problemas físicos le sacaron del equipo en el mes de marzo. El resto lo ha jugado todo, incluidos los dos partidos del play off de ascenso donde el Real Murcia confirmó su salto a Primera RFEF. En total ha disputado 2.790 minutos y ha encajado 25 goles, manteniendo la portería a cero en 13 ocasiones.