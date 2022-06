El técnico Sebas López, el favorito para sentarse en el banquillo del Águilas FC

Tras semanas de trabajo de Alfonso García en las oficinas de El Rubial, en los próximos días el Águilas FC se pone en marcha para arrancar el proyecto para la próxima temporada en Tercera RFEF, aunque desde el club costero no descartan aún la posibilidad de retornar a la Segunda RFEF si algún equipo no compite en esta categoría por motivos extradeportivos. Y es que el conjunto de El Rubial es el mejor de los descendidos. Descendió tras perder en el play out en la tanda de penaltis ante el Don Benito.

Desde que finalizó la temporada Alfonso García, y solo Alfonso García, no ha dejado de trabajar en las oficinas de El Rubial, trabajo que comenzará a conocerse en los próximos días, con la presentación del director deportivo, que todo apunta a que será el lorquino Pedro Reverte, quien ya coincidió con Alfonso García en el Almería, donde ejerció de secretario técnico. Si se confirma su contratación, Reverte sería la persona encargada de planificar el futuro de un club que no deja de tener como objetivo el fútbol profesional. El siguiente paso y durante la próxima semana, todo indica que se presentará al entrenador aguileño Sebas López como técnico del equipo costero, quien volvería al equipo de su ciudad tras su paso por el Atlético Pulpileño. Según ha podido conocer esta redacción, en plantilla solo quedan con contrato el portero Iván Buigues, el defensa de las Islas Feroes Adrias Edmundsson y el centrocampista Oscar Castro. Ahora queda el trabajo duro de confeccionar un equipo que aspire sí o sí por el ascenso a Segunda RFEF.