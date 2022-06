El FC Cartagena no mueve ficha por renovar a Yann Bodiger

Llega el momento clave del año en cuanto a la confección de las plantillas y el FC Cartagena sigue enredado con la situación de Yann Bodiger. El centrocampista, que se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la categoría con una fantástica temporada, despertó el interés de muchos clubes y recibió ofertas para marcharse, no obstante, sigue pendiente del club albinegro, que no mueve ficha por él. El último acercamiento entre club y jugador, en abril, resultó infructuoso y no ha habido más conversaciones hasta ahora.

El capítulo de las renovaciones en el Cartagonova avanza a paso lento. Tras finalizar la temporada, el club albinegro tan solo ha logrado renovar a su portero y capitán, Marc Martínez, y tiene mucho trabajo por delante en esa parcela. Jugadores como Cayarga o Boateng son candidatos a quedarse en el equipo, pero su situación aún no se ha resuelto como tampoco lo ha hecho la de figuras clave del grupo como Rubén Castro, Pablo De Blasis o Yann Bodiger. Las renovaciones de Rubén y Pablo, más tratadas por el presidente, Paco Belmonte, y el director deportivo, Manolo Breis, en sucesivas declaraciones, se conocen con cierta claridad. Ambos jugadores tienen la oferta sobre la mesa y la decisión es suya, en sus diferentes circunstancias. Sin embargo, la situación de Yann Bodiger no se ha dado a conocer de la misma forma y continúa rodeada por un halo de misterio que tiene en vilo a la parroquia albinegra. Una diferencia financiera mantiene paradas todas las negociaciones Aunque el presidente albinegro reconoció en palabras a Onda Regional que es «optimista» con la continuidad del francés, lo cierto es que la entidad cartagenera ya envió una oferta de renovación al jugador en abril que fue puesta en espera. El motivo: una diferencia financiera entre club y jugador que aún no se ha resuelto. El desacuerdo tiene parada la negociación por completo y, mientras el jugador y su agente esperan novedades sobre ese tema, el Cartagena espera una respuesta definitiva sobre su oferta. Después de realizar una de las mejores temporadas de su carrera guiando al Cartagena a su cota más alta de los últimos años, Yann Bodiger comenzó a recibir el interés de varios equipos que mejoran su salario y, teóricamente, su situación deportiva. El galo ya cuenta con ofertas de España, Francia y Bélgica, pero sigue esperando que se resuelva su ‘conflicto’ con el Cartagena sin noticias del presidente. «No vamos a esperar a los jugadores toda la vida. No valoramos renovaciones más allá del inicio de la pretemporada porque tenemos que poner en valor a nuestro club», afirmó Belmonte en rueda de prensa cuestionado por las renovaciones en una situación que se puede ajustar a la realidad de Yann Bodiger. Una realidad que cada vez parece más lejos del Cartagonova de no ser por un improbable giro de los acontecimientos. Si no ocurre nada raro, el francés se despedirá del cuadro cartagenerista después de una única temporada en la que se ha hecho con el cariño de la afición albinegra gracias a sus cuatro tantos, tres asistencias y la calidad que ha desplegadodesde el centro del campo Yann Bodiger en treinta y nueve encuentros con el conjunto de Luis Carrión.