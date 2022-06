Dos pilotos con caminos opuestos

Pedro Acosta, después de ganar su primera carrera del Mundial y de ser sexto hace dos semanas en Cataluña, ha cogido el ritmo que deseaba desde su estreno en Moto2. Fermín Aldeguer, por contra, ha ido de más a menos, teniéndose que conformar con un decimocuarto y un decimoquinto puesto en los dos últimos grandes premios.

Los dos murcianos de la parrilla llegan a las carreras en Alemania y Holanda, las dos últimas antes de unas vacaciones de casi un mes y medio, puesto que el campeonato no se reanudará hasta el 7 de agosto en Gran Bretaña, con el reto Acosta de volver a luchar por el podio, y la necesidad de Aldeguer de recuperar las buenas sensaciones del inicio del año y firmar un buen resultado para recuperar la confianza perdida.

Acosta guarda muy buenos recuerdos del circuito de Sachsenring, donde este fin de semana desembarca el Mundial. Allí logró una victoria en 2019 en la Red Bull Rookies Cup, mientras que el año pasado ganó en Moto3 y marcó una diferencia sobre sus perseguidores que posteriormente fue clave para ganar el título. Está con 55 puntos, a 78 del líder, Celestino Vietti, cuando quedan once carreras por disputar. Aunque es difícil que pueda engancharse a la lucha por el título, si mantiene la regularidad actual, sí que tendrá a su alcance acabar entre los mejores. «Venimos de un buen fin de semana en Barcelona, donde aprendimos mucho sobre cómo gestionar una carrera. Ahora toca centrarnos en el Gran Premio de Alemania, en un circuito en el que he ido bien en el pasado y en el que intentaremos recuperar esas buenas sensaciones. El objetivo es seguir trabajando de la misma manera que vamos mejorando ronda tras ronda», ha comentado un Acosta que está consiguiendo sus mejores resultados sin evolucionar la moto desde el Gran Premio de Las Américas. «Aunque parezca increíble, no hemos tocado nada desde entonces porque funciona todo a la perfección», dijo recientemente. Pero sobre todo lo que ha aprendido el mazarronero en este inicio de campeonato es que los sábado está en juego media carrera y que lograr una buena posición en entrenamientos volverá a ser vital en un circuito como el alemán.

Aldeguer, que tiene como mejores resultados sendos séptimos puestos en Argentina y Portugal, está teniendo muchos problemas en los entrenamientos en las últimas citas, algo que se está reflejando en las carreras. Además, se ha visto relegado al segundo puesto de su equipo ante los buenos resultados obtenidos por su nuevo compañero, un Alonso López que ha sido octavo en las dos últimas citas mientras que el murciano no pasaba del decimocuarto puesto. En cualquier caso, el piloto de La Ñora ya ha demostrado que puede codearse con los mejores y que tras acumular una mala racha de caídas, está en el momento para volver a obtener un resultado positivo antes de las vacaciones.

Ana Carrasco, con muchas dudas

La temporada de Ana Carrasco, quien ya se ha convertido en la mujer que más carreras ha disputado del Mundial -en Cataluña disputó su 54 gran premio, superando a María Herrera-, está siendo muy complicada. Siempre en las últimas posiciones de la parrilla con la KTM del Team Boé, necesita cuanto antes un buen resultado para despejar dudas. Tanto en Alemania como en Assen tendrá dos nuevas oportunidades para conseguirlo en una categoría de Moto3 mucho más igualada que Moto2.