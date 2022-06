El fichaje del central Kiko Olivas, todo un reto para el FC Cartagena

Sigue trabajando sin descanso el FC Cartagena en la planificación de su plantilla para la temporada 2022-23. Tras el anuncio del primer fichaje de este mercado de verano, el centrocampista Luca Sangalli, el club albinegro anda detrás de la idea de reforzar su defensa con la llegada del central Kiko Olivas. El exjugador del Real Valladolid ya ha recibido la oferta del conjunto cartagenero, pero tiene varias opciones tentadoras sobre la mesa que complican mucho su llegada al Cartagonova.

El FC Cartagena quiere a Kiko Olivas. El defensa central, de 33 años, queda libre tras finalizar su contrato con el Real Valladolid y varios equipos de LaLiga Smartbank siguen sus pasos con la intención de reforzarse de cara al curso siguiente. El malagueño y canterano del Málaga dio el salto al fútbol profesional ascendiendo a Segunda con el Villarreal B para afianzarse dos años más tarde en el primer equipo amarillo tras su descenso a la división de plata. Córdoba, Sabadell y Girona fueron sus siguientes equipos en Segunda antes de vivir su mejor etapa con el Real Valladolid.

Kiko debutó con ascenso a Primera en el club pucelano en la temporada 2017-18 y ha disfrutado de tres temporadas completas en LaLiga Santander hasta su descenso en 2021, aunque con un último año casi inédito sobre el césped. Esta última campaña, de nuevo en Segunda, Kiko ha contado más para su equipo y ha vuelto a lograr el ascenso a Primera, pero no seguirá en Zorrilla en agosto tras finalizar su contrato sin renovación.

Ibiza y Málaga, los mejor posicionados junto a los albinegros

Con solo tres centrales en el equipo, el FC Cartagena necesita, al menos, otro jugador en el centro de la defensa para tener garantías en la zaga durante una temporada entera. Pedro Alcalá, Toni Datkovic y Pablo Vázquez componen, por ahora, una línea incompleta y que ha suscitado muchas dudas a lo largo del curso, por lo que un fichaje en la retaguardia se torna imprescindible antes del comienzo de la nueva campaña. Es por ello que el conjunto albinegro se ha lanzado a por el defensa central Kiko Olivas, que busca equipo como agente libre.

Ya hay contacto directo entre Kiko y el FC Cartagena y la entidad cartagenera ya ha enviado una oferta formal que el jugador está valorando. Además, existe cierta reciprocidad entre club y jugador. El central gusta en el Cartagonova y la oferta atrae mucho al futbolista, no obstante, las propuestas de otros equipos pueden alejarlo de la ciudad portuaria.

El Ibiza también ha contactado con el defensa para ofrecerle un importante contrato por mediación de su nuevo director deportivo, Miguel Ángel Gómez, quien convenció a Kiko para firmar por el Valladolid. «Vine al Valladolid debido al fuerte interés de Miguel Ángel Gómez», afirmó hace años el jugador andaluz. Esa complicidad que une a directivo y jugador supone un obstáculo para el club cartagenero, pero no es el único.

Junto con los cartageneros y los baleares se encuentra el Málaga. En plena reestructuración de un equipo que no ha cumplido con las expectativas a pesar de desembolsar una importante cantidad de dinero, los malaguistas se han interesado por su antiguo canterano y las raíces del jugador podrían terminar decantando su decisión. A igualdad de condiciones, Kiko se marcharía a casa para jugar en el Málaga.

A pesar del interés de varios clubes más, la resolución parece estar entre albinegros, celestes y blanquiazules, por lo que tendrá que apostar más fuerte el Fútbol Club Cartagena si quiere hacerse con el experimentado defensacentral Kiko Olivas para la siguiente temporada.

La Ponferradina y el Huesca cierran sus banquillos con Gomes y Ziganda

Los equipos de Segunda División siguen moviéndose en el mercado con el fin de planificar sus plantillas y, en muchos casos, la figura del entrenador se ha hecho imprescindible antes de comenzar a entrenar o trabajar en fichajes. Ese ha sido el caso de la Ponferradina y del Huesca tras las salidas de Jos Pérez Bolo y Xisco Muñoz respectivamente. Bercianos y oscenses han buscado sin descanso reemplazo en sus banquillos y lo han encontrado en el navarro José Ángel ‘el Cuco’ Ziganda y en el portugués José Gomes.

Bercianos y oscenses ya tienen director de orquesta de cara a la nueva temporada

Ziganda llega al Huesca tras quedarse a las puertas del play off de ascenso a Primera con el Real Oviedo y tendrá el objetivo de pelear el play off de ascenso a Primera División con uno de los diez presupuestos más altos de la categoría. Por su parte, José Gomes aterriza en la Ponferradina desde Arabia Saudí, donde esta última campaña had irigido al Al-Taawon y tiene la difícil tarea de hacer olvidar a Jon Pérez Bolo tras cuatro campañas en las que devolvió al club al fútbol profesional logrando después tres permanencias permitiéndose el lujo de soñar con jugar la promoción de ascenso.

Por otro lado, el Albacete ha anunciado la destitución del técnico que consiguió el ascenso a Segunda, Ruben de la Barrera, y tendrá que buscar entrenador para comenzar la temporada antes de un mes, que es la fecha de muchos equipos para comenzar la pretemporada.