Diego Giustozzi deja el banquillo de ElPozo Murcia, tras cuatro temporadas sin ganar ningún título, para seguir su carrera en Vietnam, ya que, según ha afirmado, "no podía dar el 100% al club". El técnico argentino, de 43 años y que llegó a España para competir en la Primera División de fútbol sala tras haber guiado a la selección de su país a ser campeona del mundo, se ha despedido públicamente en una rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de los Deportes de Murcia y en la que ha estado acompañado por el presidente del club, José Antonio Bolarín.

"Es una buena persona, un hombre honesto y con principios y que no ha abandonado al equipo pese a su difícil y dramática situación personal por la enfermedad y el fallecimiento de su madre", ha querido destacar Bolarín. Además, ha indicado que el equipo "no ganó ningún título aunque estuvo en seis finales", y ha deseado a Giustozzi que le vaya "muy bien" tras dejar "muchos amigos" en Murcia.

Rueda de Prensa| Despedida @GiustozziDiego



"Gracias al Club, mi cuerpo técnico, afición y prensa por el cariño y respeto siempre" pic.twitter.com/NtPUwEqBwk — ElPozo Murcia FS (@ElPozoMurcia_FS) 16 de junio de 2022

Posteriormente, Giustozzi ha correspondido mostrándose "agradecido" al club, al equipo, a la prensa y a la gente de Murcia, "sobre todo por el trato humano y valorando que la persona está por encima del profesional". "En esta etapa de mi vida, que fue un momento de cambios en ElPozo, no me tocó ganar títulos, pero el cariño recibido hará que lleve a ElPozo y a Murcia siempre en el corazón", ha manifestado.

El adiós del de Buenos Aires se daba por hecho desde que antes de Navidad comunicó en la entidad que no iba a renovar y se marcha a dirigir a la selección de Vietnam. "Han sido cuatro años muy desgastantes, seguramente me voy con más canas y con menos pelo, y lo que más me dolió fue la final de la Liga de Campeones perdida contra el Barça en el Palau", ha dicho, tras lo que ha señalado: "Me he podido equivocar, pero siendo honesto y fiel a mis principios".