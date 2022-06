Con el final de la temporada llega el momento de hacer balance para el Jimbee Cartagena. Un balance en el que se descubre, con resignación, el estancamiento de un proyecto diseñado para acercar por fin a los cartageneros a la lucha por los títulos y que se vuelve a quedar muy lejos de las finales. Pese a la gran liga regular, que ha superado las expectativas durante gran parte del año, en los momentos claves no ha estado a la altura el cuadro de Duda, cayendo en cuartos de la Copa de España, en cuartos de la Copa del Rey y en la misma ronda del play off. La plaga de lesiones, uno de los grandes motivos de la debacle.

El Jimbee Cartagena ha crecido exponencialmente en los últimos años pasando de jugar en Segunda hace tan solo seis temporadas a codearse con los equipos más grandes del fútbol sala español y europeo como Barça o Movistar Inter. No obstante, esta campaña ha supuesto un paso atrás en el rendimiento de un club que busca títulos para consolidarse en la élite. Con una apuesta económica mayor, el equipo no ha obtenido los resultados esperados y sigue sin convertirse en un serio candidato.

Tras un mal inicio de temporada que ya vino marcado por las lesiones de Guillherme Meira y Simi Saiotti, el conjunto de Duda se repuso logrando una de las mejores rachas de victorias de la categoría con ocho triunfos entre los que destacaron el 2-5 frente a Movistar Inter en el Jorge Garbajosa o las goleadas a Osauna (8-1) y Manzanares (1-6). Sin embargo, la mala suerte volvió a golpear al grupo con la lesión de larga duración de Juanpi y ElPozo Murcia llevó al Palacio una de las primeras decepciones de la temporada ganando el derbi en Cartagena y rompiendo la impecable racha de los rojiblancos.

Avanzó con paso firme el Jimbee en liga y Copa del Rey hasta que llegó una serie de duros golpes para el equipo. El primero, la baja de Javi Mínguez para el resto de la temporada en su mejor momento goleador. El segundo, el doloroso empate (5-5) ante Zaragoza después de ir ganando el partido por 4-0 que privó a los meloneros de la cabeza de serie de la Copa de España y propició su enfrentamiento con el Barça. El tercero, la eliminación de la Copa del Rey ante el Jaén en medio de una fiesta del fútbol sala cartagenero en La Bombonera. El último, la eliminación de la Copa de España frente a los culés en cuartos en un enfrentamiento que se pudo evitar.

Eliminados de la Copa del Rey y de la Copa de España, a los meloneros solo les quedaba una última bala en el play off para luchar por los títulos, pero también fallaron en su disparo. Tras imponerse a Movistar Inter y Palma en la segunda posición, los nervios jugaron una mala pasada al Jimbee en el tramo final, donde concedieron dos inesperados empates contra Manzanares y Zaragoza antes de que, de nuevo el Barça pusiera la puntilla en un horrible partido del Jimbee cuando más necesitado estaba. Todo ello, acompañado de otra grave lesión, la de Andresito.

La derrota por 3-5 frente al campeón de Europa en la última jornada bajó de las nubes a los de Duda y les hizo partir desde la quinta posición en el play off arrebatándole la ventaja en caso de empate y el factor cancha. No obstante, no terminó decidiendo la eliminatoria la teórica ventaja, sino los errores del equipo sobre la pista.

La defensa de cinco para cuatro ha atormentado durante todo el curso a los rojiblancos. Defendiendo su ventaja contra cinco cayó frente a ElPozo Murcia, cedió los dos empates ante Zaragoza que le repercutieron en la Copa de España y el play off, y permitió la prórroga ante el Valdepeñas cuando tenía el pase en sus manos. Para más inri, el error intentando un ataque con portero-jugador en el tiempo añadido de ese mismo partido puso punto y final a la temporada de los cartageneros.

No ha cumplido con las expectativas un equipo que ha plantado cara a los mejores, pero al que le ha faltado madurez para superar los momentos complicados que te colocan en lo más alto. Volverá a intentarlo el Jimbee Cartagena la temporada que viene, no obstante, aún queda mucho trabajo, tanto deportivo como institucional, para llegar a donde se pretende la entidad cartagenera.