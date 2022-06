Carlos Alcaraz: "La presión la transformo en motivación"

Carlos Alcaraz no para de atraer patrocinadores. Su imagen fresca y humilde, además de los valores que transmite y los éxitos alcanzados en tan poco tiempo, se han convertido en un atractivo para grandes empresas. A Nike, con la que firmó hace tres años un contrato por cinco temporadas, Rolex, Isdin, Babolat y la Comunidad Autónoma, se ha unido ahora una firma murciana que es líder en su sector, ElPozo Alimentación. En un acto que se celebró ayer en la factoría de Alhama, donde estuvieron los propietarios de la firma, Tomás, Juana y José Fuertes, el tenista de El Palmar se mostró orgulloso de convertirse en embajador de la empresa y afirmó que «que veo posible ser número uno del mundo. Es el sueño que busco, por lo que trabajo todos los días. Quiero cumplir mi sueño y al estar ahora con ElPozo, que es el número uno, no me quiero quedar atrás», indicó. A su vez, Tomás Fuertes destacó que «hemos visto en Alcaraz valores muy coincidentes con nuestra empresa. A nosotros nos ha costado 70 años ser el número uno de la empresa cárnica en nuestro país y él no tardará tiempo en ser el número uno del tenis».

Alcaraz, que ha renunciado a jugar esta semana el torneo de Queens por unos problemas en un codo, tiene ahora como próximo reto Wimbledon. Considera que llegará al tercer Grand Slam de la temporada «bastante bien, con muchas ganas y motivación. Es un torneo que solo he podido disfrutar una vez y que me encantó. Este año voy con muchas ganas de hacerlo bien, de jugar en las pistas de Londres y físicamente me estoy preparando para llegar lo mejor posible».

El tenista de 19 años de edad está asumiendo con naturalidad toda esa presión que pesa sobre sus hombros cada vez que sale a una pista: «Al final esa presión digamos que la transformo en motivación. Todo el mundo me ve ya como un jugador peligroso en el circuito, me tienen presente y respeto, y esto trato de transformarlo en motivación y llevarlo a mi favor. Los partidos son muy largos y hay muchos momentos en los que esa presión o ese respeto hacia mí lo intento llevar a mi favor».

Pese a caer en cuartos de final en Roland Garros, el joven jugador ha salido reforzado porque «poder jugar unos cuartos de final de un Grand Slam bien físicamente, algo que no puede vivir en el US Open, es una experiencia que hay que vivir. La próxima vez que llegue cogeré lo que hice mal para no cometer de nuevo los mismos errores».

Jugar en hierba, una superficie donde tiene una corta experiencia, será el principal hándicap en Londres: «Es totalmente diferente la movilidad. La hierba es muy corta y no tienes mucho tiempo para moverte bien y tener la sensación de comodidad. Pero al final, en el día a día, intentamos adaptarnos lo mejor posible». En cualquier caso, Alcaraz ha demostrado que su adaptación a las superficies es rápida: «Conforme vayan pasando los partidos me iré adaptando mejor. Parto de cero, pero me adapto muy bien y rápidamente a todo tipo de superficies, pero salvando el primer partido, que me costará un poco, seguro que me adaptaré», dijo.

Durante el acto también alentó a los jóvenes que tuvieron la suerte de acudir al mismo a compaginar estudios y deporte: «A mí me costó un poco, pero si te organizas siempre tienes tiempo para todo. Mis padres siempre quisieron que estudie primero y lo compagine con el tenis. Ellos tenían claro, al igual que yo, que tenía que acabar el bachiller y después elegir el camino, pero los estudios siempre han sido lo primero».