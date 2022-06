Pasan los años y siempre me digo lo mismo, creo que no se sabe bien la historia y hechos que están escribiendo un grupo de chicas y mujeres del Club Atletismo Cartagena UCAM, no solo localizado en la dinámica y efervescente ciudad portuaria y milenaria, sino en toda la Región de Murcia. Que un equipo de mujeres hace ya 20 años que consiguió ascender a primera división, no fue un hecho original, tendríamos que remontarnos a 1990 y ver como el Club Atletismo Elcano ya tuvo un club en esa categoría(solamente fue un año), pero durante 20 años (2002-2022) estar 17 años en primera división (división de plata) es meritorio, único e impactante en la sociedad deportiva de nuestra Región en un deporte olímpico, que actualmente tiene más de 1.100 clubes en toda España y que según atesora RFEA son más de 100.000 licencias de las cuales prácticamente la mitad son mujeres. La estadística es la estadística; y sin menospreciar, no pueden ser iguales unos deportes que otros, y si lo importante es la práctica del deporte sin diferencia de género, es evidente que es más difícil encontrar a una campeona en este deporte, que menos que un equipo entero de atletismo.

Desde la creación de la UCAM (1996), solamente cosas positivas se han añadido al atletismo de la Región, el apoyo a los deportistas con becas, el patrocinio de los clubes Cartagena y Cieza pero sobre todo la atracción del talento, entre ellos el femenino. Muchas jóvenes llegadas a la edad universitaria podían entrenar y estudiar con éxito y esta cuestión inexorablemente ha sembrado en distintas generaciones en un ejemplo donde Universidad (UCAM), clubes, Federación de Murcia (FAMU) y atletas han ido de la mano y nos demuestran que el éxito y la longevidad son factores multifactoriales y si están alineados, mejor. Y todo este caldo de cultivo culmina con 17 años de competición del equipo de mujeres en la primera división del atletismo español. Un equipo del que tuve la suerte de ser director técnico en la primera etapa (2002-2009) dando paso a la etapa que culminó Patricia Paz (2009-2021) y que ahora comanda el entrenador de Fuente Álamo Gabriel Lorente (entrenador también de un tal Mariano García y Moha Katir…entre otros) con la ayuda de Toñi Lopez en el equipo femenino, continuidad asegurada. Si tuviéramos que recopilar las mujeres que han ido marcando la historia del Club Atletismo Cartagena desde su comienzo no habría cabida en este artículo, por ello nos vamos a centrar en la actualidad para que el lector se haga un mapa mental de lo que conlleva el club de atletismo Cartagena UCAM. Empecemos por el Altiplano, donde uno de los mejores ejemplos, Pruden Guerrero de mujer deportista, trabajadora (docente de secundaria), madre de dos hijos, entrenadora y a la vez y actualmente presidenta de la FAMU, Lorena, Marta y Ángela, atletas de Yecla que ya son parte del equipo departamental, bajemos a Lorca, Puerto Lumbreras y Águilas donde Maika Cuenca, Ana Faucon, Helena Jiménez y Fátima Hernández son como de la familia añadido a las jóvenes atletas que como filial añade el histórico Eliocroca de Lorca, y todo esto gracias de la mano de los técnicos Úrsula Ruiz, Rafa Baraza y Laly Velasco, pasemos por Alcantarilla donde Juan Carlos Abellán y su mujer Lidia Sánchez (directiva de la FAMU, además) han desarrollado un proyecto deportivo de calidad siempre en colaboración con el Cartagena que actualmente incorpora a promesas como la saltadora de pértiga María Hernández, pero que está siempre plagado de jóvenes que cada año reivindican una de las mejores escuelas de atletismo de la Región, pasemos al Mar Menor y Campo de Cartagena donde clubes como Mazarrón están colaborando en pos de germinar de nuevo ese municipio y como no de Torre Pacheco, donde de la mano de Miguel Ángel han sacado buenas atletas como Lidia Sanchez y Nuria Alcaraz, pero además en colaboración con Atletismo Roldan, que también es un baluarte con el trabajo, años atrás de José Garcia Ros (ahora director técnico de FAMU y Staff en el grupo de lanzamientos de UCAM Cartagena) que ha continuado Nacho Rodríguez, de San Javier, precisamente es una de las capitanas del equipo universitario, Laura Rodríguez, que aparte de ser una de las mejores corredoras de España de 400 metros es una enfermera excepcional a tiempo completo de nuestro sistema murciano de Salud. Cierra el periplo de clubes Alhama, que con un gran empuje de la nueva directiva y el trabajo técnico de Verónica Sánchez siguen sacando talento como el de Lucía Morales, una atleta polivalente en crecimiento deportivo y atletas que entrenan en Murcia como Eva Aragón o Marina, y las universitarias Paula Zapata, Lisa Flor y Eva Álvarez. Si nos centramos en las atletas que forman parte de ese equipo de Primera División y entrenan en las pistas de Cartagena nos encontramos a la capitana Blanca Peñuelas (récord regional en 100 metros este 2022) trabaja de maestra, es voluntaria del club ELCANO en la escuela de atletismo y directiva del mismo club y de la FAMU, ahí es nada, su compañera de entrenos, fatigas y relevo Eva Ibarra Tonda, hija de la ganadora de 4 ediciones de la Ruta de las Fortalezas, y que actualmente es internacional sub18 el 4x100, extraño caso de madre y padre fondista y sin embargo Eva es un rayo….. Marta Meroño, oculista de profesión y segunda mejor marca histórica de 800 metros detrás de una tal “Dori García”, su compañera Claudia Matía joven de gran progresión e hija del mítico Javi Matía, leyenda del futsal en Cartagena, la fondista Blanca Conesa (estudiando en EEUU) mejorando sus registros y tirando de compañeras de grandes prestaciones pero todavía sub18 como Gemma Guasp (un diamante puliéndose) y Eva Mª Sanchez (excepcional triatleta). Las atletas de combinadas Marta Vivancos (egresada en CAFD y entrenadora también), Paula Urrea y la muleña Ahinoa Moya forman junto a Patricia Quesada (enfermera varios años ya en activo y monitora en la escuela de Atletismo ELCANO) una columna vertebral para cualquier prueba que se les solicite. En los lanzamientos ha irrumpido con mucha fuerza Angy Gimenez, récord regional de Martillo con 16 añitos pero que siempre tiene la ambición de seguir progresando, sus compañeras Elena Sánchez, María Hernández, Raquel Requena, Paloma Esteban y Amanda García, entre otras, hacen de un grupo de lanzadoras que llenan de alegría y de agujeros en el césped la pista. En la pértiga Cristina Esteban (profesora de secundaria, monitora de escuela ELCANO) junto a las prometedoras Paula Pardo y Yaiza (campeonas regionales sub18 y sub16 respectivamente) son las que día a día hacen de las pruebas más arriesgadas y cerrando un grupo de muy jóvenes atletas que se han ido incorporando al equipo como son Mar Paredes (marcha), las velocistas Sarita, Carolina, Maje y Olga y las fondistas Mar Paredes, Lucía Oses y África, junto a las saltadoras Marta Rosique y Clara, y lo que nos queda por venir de la inagotable hasta ahora (y esperemos muchos años) escuela del Club Atletismo ELCANO donde se forman hasta sub14 y el Club Atletismo UCAM Cartagena a partir de sub16. Y siempre quedará Patricia Paz, la ex-directora deportiva del club y de la FAMU, ahora en la gestión deportiva en la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Cartagena, pero que siempre que tiene un rato, en su tiempo libre para, como a todos los que nos gusta el atletismo, acercarnos a la pista a entrenar y apoyar a nuestro equipo, nuestra casa. Quizá parezca que son demasiados nombres, pero todos en femenino singular, que forman un solo equipo que nos representa a la ciudad de Cartagena pero también a nuestra Región y que no están pidiendo una estatua por lo que están haciendo ellas para desarrollar el dualismo deporte-mujer, pero quizás sea este sea un guiño a una mención que entiendo que son merecedoras por demostrar lo que hacen día a día. Juan Alfonso García Roca Presidente de UCAM Club Atletismo Cartagena Profesor UCAM Cartagena