No hay más oportunidades para el Jimbee Cartagena. Todo o nada. «Win or go home», como dirían los americanos. El equipo cartagenero se metió en un buen lío tras el partido de ida, en el que cayeron en el Palacio (1-2) y pueden terminar la temporada antes de lo esperado si no sacan su mejor versión en el partido de vuelta.

El partido será de una dificultad tremenda, pues Valdepeñas siempre se ha caracterizado por ser tener uno de los pabellones más complicados de la LNFS. De hecho, tras Inter Movistar y Barça, es el tercer mejor local de la liga y Jimbee Cartagena ya sabe lo que es perder en el Virgen de La Cabeza, pues ya lo hicieron por 3-1. Tras la derrota de la semana pasada, Jimbee Cartagena tendrá que ganar por dos o más goles. Debido al nuevo formato de play off, ya no hay series al mejor de tres partidos, sino partidos a ida y vuelta en el que el golaveraje será el que dicte sentencia. Como Valdepeñas quedó por delante de la clasificación al término de la liga regular, a Jimbee no le valdría con el empate general al final de la prórroga, por lo que tendría que ganar, como mínimo, por dos tantos de diferencia. Para el encuentro, el equipo cartagenero recupera a un jugador clave que regresa tras tres meses parado. Andresito volverá a la convocatoria. Aunque, según las palabras de Duda en la rueda de prensa previa al encuentro, no dejó claro si va a tener minutos o no. «No estamos todos en las mejores condiciones. Juanpi lleva siete meses sin jugar, Andresito tres y pico... Tenemos muchos jugadores en dinámica de entrar y no será fácil encontrar minutos para todos», explicó el entrenador. Duda también dejó claro que hay que mejorar muchísimo, sobre todo en la parcela ofensiva, para poder llevarse la eliminatoria. «Defensivamente, creo que el equipo ha estado bien. No hemos cometido errores de bulto, aunque siempre se puede mejorar. Lo que tenemos que mejorar es en el último pase y en el acierto en general. Hay que hacer más daño». Por último, el técnico se mostró optimista de cara a pasar el cruce, puesto que «todas las rachas acaban y creo que la nuestra está en un final inminente», terminó.