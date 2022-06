Salamanca ha sido testigo del Campeonato de España Absoluto de Halterofilia durante todo el fin de semana. Al igual que el año pasado y por segunda vez en su historia, la Región de Murcia ha vuelto a tener representación tanto en las categorías masculinas y femeninas. Víctor Cadena, del CH Yeku-Carthago, y Pablo Rubio, del Barbell University, han sido los halteros que han competido en categoría masculina, mientras que Clara Sánchez, también del Barbell University, ha sido la única participante femenina.

En la edición anterior, Clara Sánchez fue capaz de conseguir dos medallas de bronce en la modalidad de dos tiempos y en el total olímpico en su debut en un torneo a nivel nacional. Este año había muchas esperanzas puestas en ella, incluso para lograr la medalla de oro. Pero, una enfermedad le ha tenido sin entrenar toda la semana previa al Campeonato de España hasta el punto que no sabía si podría competir. Finalmente, sí lo hizo y, aunque no hizo sus mejores marcas, consiguió rozar de nuevo las medallas. Participó en 71 kilos y en la modalidad de arrancada, la puentetocinera hizo 76 kilos en su primer intento, aunque no fue capaz de subir más la marca en los dos posteriores (79 y 80). En dos tiempos, Clara Sánchez hizo en el primer intento 94 kilos válidos que le hacían soñar con la medalla en esa modalidad y en el total olímpico, que es la suma del peso levantado en arrancada y en dos tiempos. Lo intentó hasta el final, pero sus dos intentos posteriores con 98 kilos no le salieron a la hora de hacer el jerk y su rival le arrebataba la medalla en el último levantamiento de la tanda.

Clara quedó cuarta en el total olímpico, a un solo kilo del bronce y de la plata y a ocho del oro, que se lo llevó Olga Frutos, del Huelva 2013. En condiciones normales, Clara Sánchez habría logrado el oro, pues, sin ir más lejos, su total olímpico del año pasado fue de 180 kilos el año de su debut. “No hay que poner excusas, me ha venido así y ya está. Es verdad que en otras condiciones habría sido diferente seguramente, pero es lo que hay”, declaraba Clara tras la prueba, que añadía que “hablando con Álvaro Ocaña, mi entrenador, antes de salir a la tarima, no sentía fuerza en las piernas, pero estoy contenta por haber podido competir al final”.

Buena actuación de Pablo Rubio y Víctor Cadena

Por su parte, Pablo Rubio, en la categoría de 96 kilos, logró cuajar una gran actuación, con cuatro movimientos válidos de seis. En arrancada, el murciano se quedó con 116 kilos, que los consiguió en se segundo intento. En el tercero, probó con 121, pero no logró un movimiento válido. En dos tiempos, su mejor marca, también conseguida a la segunda, fue de 142 kilos. La suma para el total olímpico se le quedó en 258 kilos, que le sirvieron para quedar noveno del Campeonato de España.

Víctor Cadena, en 73 kilos, consiguió hacer tres movimientos válidos. El cartagenero hizo en sus dos primeros intentos 102 y 107 kilos, ambos válidos, mientras que falló con 111. En dos tiempos, se quedó con su primer intento, en los que logró 120 kilos, lo que le supuso un total olímpico de 227 kilos para quedar decimoséptimo de España en su categoría.