Pablo Vázquez, continuidad en el aire

La Comisión Deportiva del FC Cartagena continúa trabajando con todos sus esfuerzos en la planificación de la plantilla de la temporada que viene negociando renovaciones y llegadas que garanticen un equipo competitivo. La renovación por dos temporadas del guardameta y capitán Marc Martínez ha supuesto el primer avance en la confección del nuevo Cartagena, pero surgen nuevos frentes que la directiva debe solucionar antes de que comience la pretemporada. La continuidad de Pablo Vázquez, que parecía asegurada, está en entredicho.

El central valenciano (Gandía, 1994) se ha convertido, en una sola temporada, en el jefe de la zaga albinegra con un rendimiento por encima de las expectativas. Debutante en LaLiga Smartbank con el cuadro cartagenero, Pablo se ha erigido como uno de los mejores defensores de la categoría disputando un total de treinta y tres partidos, logrando dos goles y una asistencia y viendo tan solo la tarjeta amarilla en dos ocasiones en casi 3.000 minutos.

Su solvencia, limpieza y compromiso en defensa han maravillado a la parroquia albinegra, donde ha adquirido el estatus de indiscutible a pesar de su complicado e incomprensible inicio. El central no debutó hasta la novena jornada tras pasar ocho largos partidos en el banquillo, pero terminó demostrando su valía en la primera oportunidad que tuvo para jugarlo todo hasta el final de temporada exceptuando un solo partido. A consecuencia de su gran estado de forma, el defensa no ha pasado desapercibido en ningún lugar y muchos clubes han puesto el ojo en el valenciano.

A pesar de su renovación automática con el conjunto de la ciudad trimilenaria tras disputar veinticinco partidos oficiales -cláusula que ofrece al Cartagena cierta garantía- el central ha aparecido en la lista de posibles fichajes de muchos clubes para este mercado estival, lo que deja en el aire una continuidad que se daba por hecha. Varios clubes de España y de fuera de nuestro país ya han presentado ofertas formales por el defensa y su futuro con la elástica albinegra no está asegurado.

En sus últimas declaraciones antes de finalizar la campaña, Pablo Vázquez mandó un mensaje tranquilizador al club sobre su continuidad. «Manolo [Breis] me dijo que iba a formar una plantilla incluso mejor si cabe para la temporada que viene, así que, por qué no seguir. Estaremos preparados». No obstante, sus nuevas opciones mejoran su salario y sus objetivos deportivos, por lo que el de Gandía podría decidirse por un cambio de aires que complique la planificación del Cartagena.