La renovación de Marc Martínez por dos años consolida el proyecto del Cartagena

La directiva y la Comisión Deportiva del FC Cartagena han demostrado en reiteradas ocasiones su sensatez a la hora de llevar a cabo un proyecto deportivo sólido y han vuelto a hacerlo con la renovación de su portero Marc Martínez. Desde la entidad albinegra no quieren construir la casa por el tejado y el refuerzo de la estructura que sostiene el peso del equipo se torna primordial. Uno de los pilares de la estructura de este Cartagena está en la portería y en el club le han dado la importancia que merece, por ello, el guardameta y capitán del conjunto cartagenero continuará defendiendo la meta albinegra durante dos temporadas más.

Los rumores sobre su posible marcha avanzaban al mismo ritmo que lo hacía el final de temporada y el club no anunciaba un acuerdo con el jugador. Las declaraciones del portero en la previa del último encuentro no ayudaron al optimismo. «No depende de mí. El club sabe lo que quiero y si me ofrecen lo que pido, tanto en lo deportivo como en lo económico, continuaré», afirmó ante el micrófono de La 7 TV en una actitud que desconcertó a muchos aficionados albinegros.

No obstante, la directiva se ha encargado de zanjar cualquier duda que pudiera surgir en torno al héroe de La Rosaleda con una renovación que es también una declaración de intenciones. Con el nuevo contrato por dos temporadas a su capitán, el FC Cartagena apuesta por la continuidad del portero que puso al club en el fútbol profesional, que luchó para mantener al equipo en Segunda y que se ha convertido en el mejor cancerbero de la competición en la temporada que acaba de finalizar.

La campaña 2021-22 de Marc Martínez ha supuesto su eclosión bajo los palos. Con 128 paradas en 40 partidos disputados, el catalán se ha erigido como el mejor de la categoría en su posición manteniendo el récord de intervenciones totales y la mejor media por partido, con 3,2 paradas cada 90 minutos.

El capitán albinegro encarna a la perfección el momento deportivo que vive el club acompañándolo en su crecimiento exponencial de los últimos años. En 2019, Marc llegó a un Cartagena en Segunda B para hacerse con la portería y terminar logrando la parada que devolvió al equipo cartagenero al fútbol profesional. Después de debutar en LaLiga Smartbank, el de Barcelona tuvo que luchar por su puesto en la portería con Leandro Chichizola para ganar la batalla y ayudar al equipo a conseguir la salvación y en la recién finalizada campaña no ha tenido rival, ni en su equipo, ni en ningún otro.

El club anunció la renovación de su portero a través de un comunicado oficial en el que informó del compromiso por dos temporadas y lo acompañó de unas palabras de agradecimiento. «Desde el FC Cartagena queremos agradecer a Marc su predisposición a la hora de seguir apostando por el proyecto albinegro durante dos temporadas más y desearle la mejor de las suertes en esta ilusionante etapa», manifestó el comunicado.

Después del anuncio de su renovación en redes sociales, el portero mandó un mensaje a la afición cartagenera. «Muy buenas, afición. Estoy muy feliz de seguir con la familia albinegra dos temporadas más y ya estoy deseando que comience la temporada para seguir haciendo historia con el club», afirmó en un vídeo publicado en la cuenta oficial de Twitter del FC Cartagena.