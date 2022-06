En el primer asalto de los cuartos de final del play off por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Jimbee Cartagena perdió la baza de su campo con la derrota frente a Viña Albali Valdepeñas que complica sobremanera el pase del conjunto melonero a la semifinal. Los de Duda saltaron al parqué motivados y convencidos de su juego y dominaron durante toda la primera mitad a un Valdepeñas que sufrió para resistir y terminó concediendo el gol de Mellado. No obstante, con el partido en manos de los meloneros, los de David Ramos le dieron la vuelta a la situación y al marcador en la segunda parte con dos goles en los primeros cinco minutos de los que los locales no supieron reponerse. Pierde toda ventaja el Jimbee Cartagena, que tendrá que ir al Virgen de la Cabeza a darle la vuelta a la eliminatoria ganando el partido por más de un gol.

En un ambiente de tensión propio del play off inició el partido de cuartos de final en el Palacio entre Jimbee y Valdepeñas. También con la igualdad propia del momento clave de la temporada, los dos equipos comenzaron con mucho respeto los primeros veinte minutos. Los locales se mostraron agresivos con una presión adelantada en campo rival mientras los visitantes sorteaban a su rival con calma y buenas posesiones en lo que se produjeron las primeras ocasiones para cada equipo: Edu sacó un disparo peligroso de Solano que golpeó en el palo y Lucao salvó a los suyos tapando a Gerarthy a puerta vacía. La igualdad comenzó a teñirse rojiblanca con el paso de los minutos con los disparos de Lucao, Mellado y Chemi y los vinateros tuvieron que conformarse con salir a la contra, un recurso con el que Humberto casi ve portería de no ser por el buen palmeo de Chemi antes del ecuador de la primera parte. Apretó aún más el Jimbee Cartagena y puso contra las cuerdas a su Edu mediante las ocasiones de Drasler y Lucao hasta que llegó el gol que abrió la lata, obra de Mellado. El de Blanca recibió de Chemi en la derecha, recortó sobre su marca hacia el centro y golpeó con fuerza desde lejos para ver como la pelota se colaba por el palo largo sorprendiendo al guardameta visitante y colocando el 1 a 0 en el marcador en el minuto 12 de partido. Continuó haciendo daño y generando confusión Chemi con sus salidas desde atrás. Así llegó el gol y así lo volvió a intentar en reiteradas ocasiones el meta de Mazarrón llegando a golpear el palo en una de las más claras de la primera parte. También estuvo bien bajo palos el portero deteniendo un mano a mano con Sergio González que pudo haber supuesto el empate para el conjunto azulón. Pese al dominio de Jimbee, que fue aumentando con los minutos, Valdepeñas también tuvo una ocasión muy clara antes del descanso de nuevo en las botas de Sergio González, que no acertó a rematar bien cuando se encontraba solo ante Chemi. Antes del pitido del árbitro se rompió el partido con una ocasión para cada equipo. La recuperación de Lucao como primer hombre provocó un dos contra uno, pero el brasileño se equivocó en el pase y propició la contra vinatera. La tuvo entonces Viña Albali, pero tampoco supo finalizar la clara jugada en superioridad el equipo visitante. La segunda parte fue totalmente diferente. Viña Albali Valdepeñas salió exigido a atacar y dominó a su rival con una mejor presión y posesión. De esta forma llegó el tanto del empate gracias a la perfecta salida de balón vinatera que Lazarevic culminó a los cuatro minutos de la reanudación. Sin tiempo para asimilarlo, llegó el segundo de Valdepeñas en una jugada ensayada en la frontal del área que Batería colocó en la escuadra de la meta de Chemi sin que nada pudiera hacer el portero rojiblanco. Dominó la segunda parte el equipo de David Ramos y no supo salir de la inferioridad el Jimbee hasta el final del encuentro ni con los buenos minutos finales de Motta como quinto hombre llevando todo el peso del ataque melonero. Con el pitido final, Viña Alvali Valdepeñas se lleva el encuentro de ida de cuartos de final y los de Duda deberán ganar el partido al menos por un gol -para empatar la eliminatoria- o más para confirmar su pase de ronda en el Virgen de la Cabeza con el marcador en contray la ventaja en caso de empate del lado de su rival.