Derrota por 1 a 2 de Jimbee Cartagena frente a Viña Albali Valdepeñas en la ida de cuartos de final del play off por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En una primera mitad dominada por Jimbee Cartagena, los meloneros consiguieron ponerse por delante con un golazo de Mellado desde lejos y tuvieron oportunidades para ampliar su ventaja. No obstante, Valdepeñas resistió y esperó su momento, que llegó en la segunda mitad. Los vinateros remontaron con los tantos de Lazarevic y Batería al comienzo de los segundos veinte minutos y el Jimbee Cartagena no supo reponerse concediendo el primer partido de la eliminatoria a los manchegos.

El encuentro comenzó con una tremenda igualdad que tan solo permitió una ocasión a cada equipo en los primeros minutos. Edu sacó un disparo peligroso de Solano que golpeó en el palo y Lucao salvó a los suyos tapando a Gerarthy a puerta vacía. Con el correr del cronómetro, la balanza empezó a inclinarse hacia el lado melonero, que llegó a la portería de Edu con los disparos de Lucao, Mellado y Chemi obligando a los vinateros a defender más atrás y conformarse con las contras, método con el que Humberto casi ve portería de no ser por el buen palmeo de Chemi antes del ecuador de la primera parte. Apretó aún más el Jimbee Cartagena y puso contra las cuerdas a su Edu mediante las ocasiones de Drasler y Lucao hasta que llegó el gol que abrió la lata, obra de Mellado. El de Blanca recibió de Chemi en la derecha, recortó sobre su marca hacia el centro y golpeó con fuerza desde lejos para ver como la pelota se colaba por el palo largo sorprendiendo al guardameta visitante y colocando el 1 a 0 en el marcador en el minuto 12 de partido. Siguió mejor el Jimbee y, Solano primero y Chemi después, golpearon el poste en jugadas seguidas que rozaron el segundo tanto. No obstante, no dejó Viña Albali que los locales se relajaran en defensa con acciones puntuales que avisaban de su peligro como el mano a mano de Sergio González que Chemi detuvo para evitar el empate o su tiro posterior desviado cuando se encontraba solo ante el meta melonero. La segunda parte fue totalmente diferente. Viña Albali Valdepeñas salió exigido a atacar y dominó a su rival con una mejor presión y posesión. De esta forma llegó el tanto del empate gracias a la perfecta salida de balón vinatera que Lazarevic culminó a los cuatro minutos de la reanudación. Sin tiempo para asimilarlo, llegó el segundo de Valdepeñas en una jugada ensayada en la frontal del área que Batería colocó en la escuadra de la meta de Chemi sin que nada pudiera hacer el portero rojiblanco. Dominó la segunda parte el equipo de David Ramos y no supo salir de la inferioridad el Jimbee hasta el final del encuentro. Con el pitido final, Valdepeñas se lleva el primer encuentro de cuartos y los de Duda deberán ganar el partido al menos por un gol -para empatar la eliminatoria- o más para confirmar su pase de ronda en el Virgen de la Cabeza.