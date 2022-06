El Jimbee Cartagena disputa la ida de los cuartos de final del play off por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala ante Viña Albali Valdepeñas (21.15, LaLigaSports TV y CMM TV) en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El primer asalto, en tierras cartageneras, marcará el comienzo de una eliminatoria en la que los meloneros no tendrán ventaja clasificatoria tras perder el segundo puesto en la última jornada. Valdepeñas llega en mejor forma que los de Duda, pero el Jimbee se apoyará en su afición para dar el primer golpe que encarrile los cuartos.

Tras el varapalo de la derrota por 3 a 5 frente al Barça que supuso la pérdida de la segunda plaza en liga, los meloneros no tendrán ventaja en caso de empate y deben ganar por un gol más en el total de la eliminatoria. Además, la vuelta se disputará en el Pabellón Virgen de la Cabeza en teórico beneficio del mejor clasificado, no obstante, todo quedará marcado por el resultado que logren los de Duda en casa esta noche.

Jimbee llega al primer partido del play off con dudas que se acentúan en el Palacio. De los últimos cinco partidos, los rojiblancos tan solo han ganado uno: el encuentro frente a ElPozo Murcia por 1 a 2 fuera de casa. En los choques ante Manzanares, Jaén, Zaragoza y Barça no ha logrado la victoria el Jimbee con tres empates y una derrota. Para más inri, tres de esos cuatro partidos los ha jugado el equipo de Duda ante su afición sin lograr una victoria que habría supuesto la segunda posición clasificatoria.

«Lo pasado, pasado está», afirmó el técnico melonero en la previa del encuentro ante Valdepeñas para centrarse en el play off y motivar a los suyos. «Cuando ocurre una situación que no esperas, te sienta mal y te cabrea, pero ya ha pasado y ahora mismo estamos en modo play off. Estamos muy motivados porque solo depende de nosotros hacerlo bien y pasar de ronda. Llegar más lejos que la temporada pasada es un reto bonito e ilusionante», aseguró el entrenador.

Según el experimentado técnico, las posibilidades del Jimbee son reales pese a la teórica desventaja. «Estamos confiados. Sabemos que tenemos posibilidades reales y no vendemos humo. Podemos hacer un muy buen partido, no hablo del resultado, pero si lo hacemos bien la consecuencia es conseguir un buen resultado», manifestó. Ya ganó el cuadro cartagenero a su rival de esta noche en el último enfrentamiento en liga por 2 a 0, por lo que el hispano brasileño deseó que el partido sea «clavado».

Para el técnico, las claves del partido pasan por ser «un equipo fuerte, contundente y competitivo como hemos demostrado ser durante toda la temporada» y añadió que «de casa no puede escapar nadie vivo» en reivindicación a los últimos resultados del equipo en el Palacio.

La gran novedad en el conjunto de la ciudad trimilenaria es la vuelta a las convocatorias de Juanpi tras su grave lesión en ligamento cruzado anterior confirmada por el club y por su entrenador. «Juanpi ya entrena con el grupo. Ayer hizo el entrenamiento completo y si hay posibilidades vamos a contar con él», aseveró el entrenador.

Por último, Duda volvió a hacer una llamada a su afición para apoyar al equipo en el momento más importante de la temporada y aseguró que el equipo hará «que la gente se vaya contenta a casa» tras el partido.