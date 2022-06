Con solo 18 años recién cumplidos, el piloto mazarronero Pedro Acosta ha sido la fuente de inspiración para un libro que ha escrito una leyenda del motor en España, Jaime Alguesuari. ‘El campeón mundial de 17 años. La historia jamás contada’, de la editorial RBA, no el clásico relato de una temporada, es “una novela real con partes imaginadas pero que coinciden con la realidad”, dijo su autor en la presentación, celebrada en el Centro Párraga con la asistencia del murciano y de Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma. Álex Crivillé, Jorge Lorenzo, Sete Gibernau, Sito Pons, Jaime Alguesura Jr., Ricard Jové, Ernest Riveras, Valentín Requena, Emilio Pérez de Rozas, Jesús Benítez, Josep Lluís Merlos, Chema Chercolés, Raúl Romojaro y Diego Lacave son algunos de los personajes que han escrito sobre la figura de Acosta, que está llamado a liderar “un cambio generacional” en el motociclismo.

Tras el acto, el murciano, que ya ha ganado un gran premio esta temporada, en Italia, y que marcha décimo en la clasificación general de Moto2 con 55 puntos, ha valorado su temporada: “Los resultados ya están llegando. No es que empezara mal la temporada, es que los demás empezaron mejor”, expresó ‘El Tiburón’, quien afirmó que ese cambio en el rendimiento que ha experimentado se ha debido principalmente “a que ahora estamos haciendo el trabajo que debíamos haber hecho desde el principio”. Acosta ha experimentado en sus carnes que Moto2 es muy diferente a Moto3 y que sí influye tener una buena posición en parrilla de salida: “He cambiado de mentalidad. Ahora sí que son importantes los entrenamientos porque los sábados se deciden la mitad de las carreras”, comentó. Pero también dejó caer Acosta que hay otra clave: “Ahora no me caliento la cabeza, solo me centro en mí”, expresó, puntualizando también que los mejores resultados han llegado desde el Gran Premio de Las Américas y que desde entonces “no hemos tocado nada en la moto”. Antes, durante su intervención en la presentación del libro, admitió que “no he leído el libro todavía. Sigo siendo el mismo piloto, pero ahora con un libro. Es algo bonito pero no cambia nada”, comentó.

Fernando López Miras, por su parte, aprovechó su intervención para ensalzar la figura del campeón del mundo de Moto3: “Que te escriban un libro significa que eres bueno, pero si lo hacen cuando tienes 17 años, está claro que eres muy bueno. Estamos ante alguien que va a marcar historia y que es un deportista de los mejores embajadores que podemos tener en la Región. Pedro Acosta significa un cambio para la Región de Murcia”, expresó.