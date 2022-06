El entrenador del Jimbee Cartagena, Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda', ha atendido a los medios de comunicación en la previa de los cuartos de final del play off por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. "Estamos confiados. Sabemos que tenemos posibilidades reales y no vendemos humo. Podemos hacer un muy buen partido, no hablo del resultado, pero si lo hacemos bien la consecuencia es conseguir un buen resultado", asegura el técnico.

Después de caer derrotados frente al Barça en el último partido de liga y perder la segunda plaza, los meloneros afrontan las eliminatorias sin la ventaja clasificatoria en caso de empate, lo que ha supuesto un duro golpe a sus aspiraciones. Sin embargo, el equipo no pierde la motivación. "Cuando ocurre una situación que no esperas, te sienta mal y te cabrea, pero ya ha pasado y ahora mismo estamos en modo play off. Estamos muy motivados porque solo depende de nosotros hacerlo bien y pasar de ronda. Llegar más lejos que la temporada pasada es un reto bonito e ilusionante", afirma. El hispano brasileño tiene claro qué equipo quiere ver mañana en el Palacio y cuáles son las claves del partido frente a Valdepeñas. "Tenemos que ser un equipo fuerte, contundente y competitivo como hemos demostrado a lo largo de la temporada. Solo nos falta conseguir mejores resultados en casa, hay que rectificar esa situación y demostrar que en nuestra casa no puede escapar nadie vivo", manifiesta. El entrenador se toma la primera eliminatoria como "un partido de 80 minutos en el que se juega la primera parte en casa y en el que tenemos que marcar un gol más que el rival". Con respecto a la afición, Duda ha comentado que la gente "respondió a la llamada" del club el pasado sábado frente al Barça y que espera "traer a mucha gente al play off en la víspera de un día festivo". Consciente de que el equipo suma tres encuentros consecutivos en casa sin ganar, el preparador está convencido de que "mañana la gente se irá contenta" tras el partido. Por último, Duda actualizó el parte de bajas de cara a la ida de cuartos de final. "Andresito aún está entrenando a parte, pero Juanpi ya entrena con el grupo. Ayer hizo el entrenamiento completo y si hay posibilidades vamos a contar con él", concluye.