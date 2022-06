El STV, al play off por la puerta grande

El STV Roldán venció en su casa ante el Atlético Torcal (6-2) y selló su clasificación otra temporada más para los play off por el título, a los que llegará en un gran estado de forma. El conjunto murciano consiguió la victoria de manera fácil, sobre todo en la segunda mitad. En los primeros veinte minutos, las de Joaquín Peñaranda anotaron dos tantos para irse al tiempo de descanso con ventaja en el marcador. En la segunda parte las murcianas fueron totalmente superiores y lograron sentenciar el encuentro prácticamente en el minuto 25, cuando anotaron el tercero. Luego llegaron el resto de goles, cuando las visitantes se pusieron con juego de cinco. El STV Roldán consiguió adueñarse de la tercera posición y se asegura su presencia en los play off, mientras que el Torcal bajó de categoría.

Los primeros veinte minutos comenzaron con posesión para las visitantes, quienes sabían que tenían que salir a por todas, ya que se jugaban más que su rival. El STV Roldán tampoco se podía relajar y salió a por todas, realizando cambios en su quinteto en los primeros compases.

Los cambios que realizó Joaquín Peñaranda le sirvieron mucho. En el minuto cinco llegó el primer gol. Consuelo Campoy abrió la lata con un potente disparo cruzado con pierna derecha. Andrea Marín comenzó la jugada con una buena recuperación de balón y dándole un pase a su compañera Ángela, quien rápidamente se la puso a Consuelo, quien estaba sola y pudo colocarse el esférico para batir a Valeria con un disparo al segundo palo.

Tras el primer gol del conjunto murciano, las visitantes dieron un paso adelante y comenzaron a tener sus ocasiones. Su gol estaba al caer. Así fue, en el minuto 12 el Torcal empató el choque en un saque de banda de las visitantes que cayó en las botas de Carmen, quien chutó de primeras, pero ese balón rebotó en el pie de Almudena y con mucha fortuna para las malagueñas, el cuero acabó en los pies de Nuria, que puso las tablas.

Cuando parecía que se iba a llagar al descanso con empate a uno, Mariángeles dio la ventaja al STV Roldán en una jugada ensayada. Andrea sacó de banda y lo hizo en corto para su compañera, quien de primeras reventó el balón estrellándolo en el fondo de la red. Así el STV Roldán se marchó a los vestuarios por delante en el marcador (2-1).

La segunda parte comenzó con un STV Roldán muy superior, siendo el conjunto murciano quien tenía la mayoría de ocasiones peligrosas. Las murcianas tuvieron una triple oportunidad donde Patri, Mayte y Ángela tuvieron su oportunidad para poder hacer el tercero, pero entre Valeria y la defensa frustraron las ocasiones.

A los cinco minutos de este segundo tiempo y con las visitantes con juego de cinco, llegó el tercer gol del STV Roldán. De nuevo un tanto a balón parado, muy similar al anterior de Mariángeles. En esta ocasión fue la autora del segundo gol quien sacó de banda y le puso el balón a su capitana, Mayte Mateo, quien sin pensárselo dos veces disparó de primeras. La portera del Torcal estuvo a punto de sacarla, pero no pudo hacerlo y el conjunto pachequero aumentó su ventaja (3-1).

El transcurso final del partido fue muy frenético, con sucesión de ocasiones para el STV Roldán. Llegó el cuarto gol del conjunto local. Ángela, desde su campo, aprovechó el juego de cinco de las visitantes y marcó a placer. Acto seguido llegó el quinto gol del Roldán. Andrea disparó desde el punto de doble penalti y no falló. La guardameta Cristina también quiso dejar su huella marcando un gol desde su campo. A falta de segundos Anita puso el 6-2 para las visitantes, pero no sirvió de nada.

El STV Roldán consiguió meterse en los play off, pero aún no tiene la tercera plaza asegurada. Por otro lado, las malagueñas no pudieron hacer nada para salvarse y se convierten en nuevo equipo de Segunda División.