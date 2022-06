Pedro Acosta remonta hasta la sexta plaza sobre un asfalto abrasador

El mazarronero Pedro Acosta firmó un sexto puesto en el Gran Premio de Cataluña en una jornada abrasadora, donde la gestión de los neumáticos fue esencial. El murciano, que partió desde la duodécima plaza, finalmente sumó once puntos en la clasificación que le permiten instalarse en el ‘top 10’. Mientras, el otro murciano de Moto2, Fermín Aldeguer, se tuvo que conformar con un decimoquinto puesto tras un fin de semana complicado.

Acosta, que logró superar a rivales en el tramo final, el último de ellos a Ogura a una vuelta para la conclusión de la carrera, llegaba a Montmeló después de triunfar siete días antes en Mugello, donde se convirtió en el ganador más joven de la clase intermedia. Los tiempos no salieron en los entrenamientos, lo que le obligó a partir desde una posición retrasada, un hecho que le perjudicó puesto que cuando logró deshacerse de Alonso López a ocho giros del final, la cabeza ya estaba muy lejos. «Di bastantes vueltas detrás de otro piloto, se me recalentó el neumático y a partir de ahí todo se hizo más difícil. Cuando la temperatura de los neumáticos empezó a bajar, estábamos llegando. Creo que todo se trataba de la gestión de la carrera y nos llevaremos la experiencia», explicó el piloto de Mazarrón, quien celebró que «rescatamos algo del fin de semana. Ha sido la primera carrera en la que comencé desde muy atrás, me defendí y no me estrellé. Nos estamos acostumbrando a la categoría y, al final, a gestionar la carrera. Eran cosas que me faltaban, y hoy -ayer para el lector- sufrimos por eso. Creo que tenemos que estar contentos porque ahora estamos arriba», puntualizó.

Aldeguer, por su parte, realizó una buena salida, en la que logró mejorar tres posiciones desde la vigésima plaza en la parrilla de salida que ocupó tras unos entrenamientos discretos. Durante muchos giros rodó decimoséptimo, para al final, gracias también a los abandonos de Albert Arenas y Sam Lowes, llegar hasta el decimoquinto: «Fue una carrera difícil. En un fin de semana complicado, sin duda ha sido el mejor resultado que hemos podido conseguir, pero hay que seguir luchando y creciendo. Doy las gracias al equipo por su trabajo y por haber sufrido conmigo durante este duro fin de semana. En Alemania intentaremos mejorar nuestras debilidades y volver a divertirnos», dijo.

El Gran Premio lo ganó el italiano Celestino Vietti, quien superó en la última vuelta a Aarón Canet, mientra que el mallorquín Augusto Fernández, compañero de Pedro Acosta, concluyó tercero. Vietti es el líder del Mundial con 133 puntos, mientras que Acosta es décimo con 55, y Aldeguer, decimoctavo con 21.