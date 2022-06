El FC Cartagena, ante las horas decisivas para atar a Rubén Castro

Con el final de temporada el trabajo ha pasado del terreno de juego a las oficinas en el FC Cartagena, donde el conjunto albinegro no quiere perder ni un segundo de su tiempo. Y es que después de la renovación del entrenador Luis Carrión, hasta junio de 2023, el club ya se está moviendo para conservar las piezas más importantes de su plantilla y en esa lista de prioridades Rubén Castro se encuentra en las primeras posiciones. El delantero canario, que al final de mes cumplirá 41 años, ya ha mostrado su deseo de continuar una temporada más en activo después de las buenas sensaciones y los brillantes números con los que ha terminado la reciente campaña, y desde el FC Cartagena el objetivo es que siga siendo albinegro.

Después de mostrar los primeros bocetos de la confección de la próxima temporada, sobre todo apostando por esta línea continuista tras la declaración de intenciones con la renovación de Carrión, ambas partes estarían próximas a poder sellar su renovación también hasta el 2023. Sería la tercera temporada del delantero canario en el Cartagonova, donde ha anotado 39 goles en 82 partidos y se ha convertido este curso en el máximo anotador de la historia del club en LaLiga Smartbank.

«El año pasado terminé con 19 goles y me encontraba bien, por eso decidí seguir y no me equivoqué. Este año voy por el mismo camino y siempre quiero superarme. Por eso, si los supero, habrá que seguir», afirmó Castro este mismo año para los medios oficiales del club.El ariete tiene en su mano alcanzar una marca más que nadie ha conseguido en el fútbol español: anotar un gol con 41 años. Este último logro solo podrá conseguirlo Castro de aguantar una temporada más y también en el caso de Joaquín Sánchez, del Real Betis, si continúa un año más con el club verdiblanco en Primera División.

Con 279 tantos, el delantero del FC Cartagena se encuentra entre los cinco mejores goleadores del fútbol español solo por detrás de Messi -443-, Cristiano -311-, Quini -285 y Zarra -280-, al que podría igualar o incluso superar. Además, el ‘siete’ también es el jugador con más goles a diferentes equipos de España, con un total de 67. Sería el primer movimiento del FC Cartagena del verano respecto a su plantilla, ya que desde el Cartagonova hasta ahora no ha movido ficha en la confección de su plantel de cara a su tercera temporada consecutiva en el fútbol profesional desde su regreso.

