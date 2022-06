No ha sido una temporada fácil para el Real Murcia. Los altibajos han estado presentes desde que el pasado 5 de septiembre, el conjunto grana se estrenase en la Segunda RFEF, una categoría en la que, por historia y afición, el club murcianista no pertenecía. Tras un inicio en el que los de Mario Simón consiguieron sumar 10 puntos de 15 posibles, la sombra se cernió sobre la Nueva Condomina acompañada de resultados muy pobres. Tan solo una victoria en seis partidos, en los que el juego grana dejaba mucho que desear, fueron el preludio a una jornada marcada por la desgracia y tras la cual tan solo quedaba tirar hacia arriba.

El escenario, un José Rico Pérez que cruzó al Real Murcia de nuevo con el Hércules. Íntimos conocidos de otras épocas que en noviembre firmaron un duelo que supuso un punto de inflexión para el conjunto grana. La dolorosa derrota 3-0 ante uno de sus rivales históricos hizo al Real Murcia tocar fondo. Las dudas en las oficinas murcianistas, reflejadas en una afición cansada, casi le cuestan el puesto a un Mario Simón que parecía desahuciado, pero el técnico madrileño aún iba a disponer de otra oportunidad. Y vaya si la ha aprovechado.

Ya fuera por orgullo o simple buen hacer de la plantilla, el Real Murcia consiguió sacar un pie de la tumba para emprender el camino que a la postre conduciría al éxito. El juego comenzó a mejorar, y los resultados empezaron a acompañar. Trece jornadas consecutivas estuvo el Real Murcia sin conocer la derrota, algo que le ayudó a alejarse de los puestos de abajo para empezar a asomar la cabeza por el play off de ascenso. De hecho, los granas llegaron incluso a meterse en la lucha por el ascenso directo, pero los puntos perdidos hasta ese momento pesaron demasiado al final.

Refuerzos invernales

Buena parte de ‘culpa’ del cambio de cara del Real Murcia a partir de la segunda mitad de temporada la tuvieron los refuerzos llegados en el mercado invernal. Manu Pedreño llegaba para apuntalar un centro de la defensa en la que poco tiempo le hizo falta para convertirse en un fijo. A él le siguió Santi Jara, un viejo conocido de la afición murcianista que ha acabado demostrando que aún tiene mucho que aportar. Y por último, la gran revelación encarnada en un chaval de 19 años, Zeidane Inoussa, que no ha desperdiciado la oportunidad para deslumbrar en la delantera grana durante la fase final de la temporada.

La 1ª RFEF medirá la solidez del proyecto grana

El éxtasis alcanzado por el Real Murcia el pasado 29 de mayo en el Rico Pérez no debe hacer despegar a nadie los pies del suelo, pues el reto que se presenta la temporada que viene son palabras mayores. La 1ª RFEF ha dado muestras evidentes en su estreno como categoría de las dificultades a las que es capaz de someter a cualquiera de los 40 equipos que la integran. Ni siquiera una inversión cuantiosa es garantía de acabar cumpliendo el objetivo, ya sea este la promoción o la permanencia. El ejemplo más cercano, el de un UCAM Murcia que tras haber realizado un desembolso cercano a los dos millones de euros, no pudo evitar el descenso. La 1ª RFEF no se anda con tonterías.

Tras la reestructuración del fútbol español el año pasado, esta tercera categoría tiene poco de parecido a la antigua Segunda B. Y esto se debe a que la calidad, que antes se repartía entre 100 equipos, ahora se concentra en tan solo 40, lo que propicia que la competición adquiera un nivel superior y niegue segundas oportunidades. Si ofreces un solo atisbo de no tener nivel 1ª RFEF, esta te devuelve de un plumazo a la cuarta categoría del fútbol español. Veremos si el proyecto del Real Murcia aguanta el reto.